Noor Vidts doet nu al plannen voor komend seizoen uit de doeken: "Als titelverdediger wil ik WK indoor niet missen"

"Een EK in Nederland zal vermoedelijk ook heel leuk zijn, maar wellicht verkies ik toch het WK boven het EK. Als ik mij voor het verspringen kan plaatsen, is het EK nog een optie, maar die kans is heel klein. Twee meerkampen op twee weken is alvast te veel van het goede."

"Als titelverdediger wil ik het WK niet graag missen", vertelde ze. "En het WK is ook twee weken later, waardoor ik iets meer voorbereidingstijd heb."

Maar na haar straffe stoot in Parijs staat de meerkampster komend jaar - net als haar collega's - voor een dilemma. In maart van 2025 staan uitzonderlijk een EK én een WK indoor op het menu.

In 2024 was het doel van heel wat atleten zo helder als maar kon: alle ballen op de Olympische Spelen. Met succes ook voor de bronzen Noor Vidts .

Ook de rest van haar seizoen lijkt Vidts al min of meer uitgetekend te hebben. "Het WK in Tokio is pas in september, dus dat geeft mij de tijd om in mei naar Götzis te gaan. Daar wil ik heel graag nog eens bij zijn", vertelde ze over de internationale meerkampwedstrijd.

Al legt ze de lat voor zichzelf niet al te hoog. "Komend jaar zal in de buurt komen van mijn persoonlijk record uit Parijs al een succes zijn. Ik ben op een niveau gekomen waarop ik niet meer elk jaar een persoonlijk record kan verwachten", stelde ze.

Toch staat ze door haar niveau meer dan ooit in de schijnwerpers. "Mijn voornaamste sponsorcontracten (Nike, Visa, Toyota en Etixx, red.) zijn allemaal verlengd en meestal verbeterd."

"Ik merk ook dat ik nog vaker gevraagd word voor allerlei evenementen, maar gelukkig schermen mijn coach en manager mij goed af, waardoor niet alles tot bij mij komt. Ik heb nog altijd genoeg tijd om te trainen."

Een nieuwe knalprestatie op het WK moet in maart dus ongetwijfeld binnen haar mogelijkheden liggen.