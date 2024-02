BK indoor: Michael Obasuyi verbetert 26 jaar oud Belgisch record, Rosius snelt naar titel op 60 meter

zo 18 februari 2024 18:45

Michael Obasuyi heeft zich in stijl tot Belgisch kampioen op de 60 meter horden gekroond. Op het BK indoor in Louvain-la-Neuve verbeterde hij het 26 jaar oude Belgisch record van Jonathan N'Senga.

Michael Obasuyi (24) had in de reeksen zijn goede vorm al laten zien met een tijd van 7"62, een fractie trager dan zijn persoonlijk record van het WK in 2022 (7"58). In de strijd om de Belgische titel kon Obasuyi nog sneller. Met 7"54 veegde hij het 26 jaar oude record van Jonathan N'Senga van de tabellen. Die was in 1998 een honderdste trager. Obasuyi klopte het 20-jarige talent Elie Bacari, die ook al geplaatst is voor het WK indoor in Glasgow (1-3 maart). Nolan Vancauwemberghe werd 3e (7"92).

Eerlijk gezegd houdt dat record mij niet echt bezig. Michael Obasuyi

"Eerlijk gezegd houdt dat record mij niet echt bezig", vertelde Obasuyi zelf. "Het is internationaal dat ik wil presteren, niet in België. Maar het is natuurlijk wel cool om te kunnen zeggen dat je de snelste Belg ooit bent." "Twee jaar geleden zat ik al vlakbij het record, maar door blessures heb ik daarna niet meer op niveau kunnen presteren. Ondertussen heb ik met mijn trainer wel een balans gevonden op training. We hebben ons erbij neergelegd dat ik niet evenveel aankan als mijn concurrenten en ik werk nu behoorlijk lichte trainingsweken af." Op het WK indoor in Glasgow begin maart koestert Obasuyi grote ambities. "Ik mik op de finale", klinkt het resoluut. "Als dat niet het doel is, kan ik evengoed thuis blijven. Twee jaar geleden in Belgrado was ik al tiende, dus moet het doel nu zijn om beter te doen in Glasgow. Om de finale te halen heb ik waarschijnlijk ongeveer een chrono als vandaag nodig, al ligt het niveau tegenwoordig zodanig hoog dat het ook nog sneller kan zijn."

Chronologie van het Belgisch record

7"71 - Alain Cuypers in Karlsruhe op 13/01/1993

7"67 - Jonathan N'Senga in Gent op 12/02/1995

7"65 - Jonathan N'Senga in Gent op 07/02/1996

7"55 - Jonathan N'Senga in Valencia op 01/03/1998

7"54 Michael Obasuyi in Louvain-la-Neuve op 18/02/2024

