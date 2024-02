Met grootste Belgische selectie ooit op WK indoor: "Goed voor ervaring, maar de zomer primeert"

do 29 februari 2024 15:30

Vanaf vrijdag verdedigen 15 atleten en 2 ploegen de Belgische kleuren in Glasgow tijdens het WK indoor. Het is de ruimste delegatie in de Belgische geschiedenis voor een wereldkampioenschap in zaal. Onze atletiekverslaggever David Naert blikt vooruit.

1. Noor Vidts won op het vorige WK in Belgrado (2022) goud op de vijfkamp. Is ze ook in Glasgow een garantie op de wereldtitel?

Ik zou Noor Vidts nog niet opschrijven als winnares, ook al is ze zeker een van de favorieten als titelverdedigster. Bovendien ontbreken Nafi Thiam, Anna Hall en Katarina Johnson-Thompson. Dat zijn echte kleppers en hun afwezigheid spreekt in het voordeel van Vidts, die zelf een goeie winter beleeft. Ze is blessurevrij en ze heeft op enkele nummers al een degelijk niveau gehaald met prestaties in de buurt van haar PR's. Ze heeft er zin in. Vidts legt zichzelf geen verwachtingen op, maar de goesting is er en dat is natuurlijk belangrijk. Ze is ook een kampioenschapsatlete, zo heeft ze al bewezen. Ze vindt zo'n tussendoel als dit WK goed en het past perfect in haar opbouw. Het zal haar zeker deugd doen. De vijfkamp ligt haar ook nog eens iets beter dan de zevenkamp. Van het speerwerpen, een minder onderdeel, heeft ze hier geen last. Dat wil niet zeggen dat ze zegezeker is, want we zullen vooral de Spaanse Maria Vicente in de gaten moeten houden.

Noor Vidts viert haar titel in Belgrado in 2022.

2. De Belgian Tornados staan er altijd op de kampioenschappen. Zullen ze hun reputatie bevestigen in Glasgow?

Ik denk dat de Belgian Tornados dit WK met zeer bescheiden verwachtingen zullen aanvatten. De 4x400 meter-mannen moeten nog altijd een beetje bekomen van de opdoffer op het WK vorige zomer in Boedapest. Voor het eerst in een eeuwigheid haalden ze daar niet de finale. Toen was Kevin Borlée er niet bij en ook nu is hij twijfelachtig. Als Borlée er niet bij is, dan blijft er toch vooral een atypische ploeg over, zeker zonder Julien Watrin. Dan kijken we naar Dylan Borlée, Alexander Doom die wel heel goed in vorm is, Christian Iguacel die nu toch geselecteerd is door coach Jacques Borlée en Jonathan Sacoor, die nog altijd aan de weg terug timmert. Zonder Borlée kunnen ze de finale halen, maar welke rol spelen ze dan eventueel? Dat is nog maar de vraag. De VS vaardigt een zeer sterk team af en ook andere landen mag je niet onderschatten. Ik doe er nog geen uitspraak over.

Voor de Tornados was het WK outdoor in Boedapest een bittere pil.

3. Zijn de kansen van de Belgian Cheetahs groter?

De Belgian Cheetahs presteerden heel goed op het WK outdoor in Boedapest en liepen toen zonder Cynthia Bolingo. Nu is zij er wél bij. Ze weet zelf niet hoe goed ze momenteel is, want ze heeft nog geen competitie gelopen. Maar ze heeft er zin in en ook Naomi Van den Broeck is heel sterk bezig. Voor de rest heb je de vertrouwde namen: Camille Laus, Helena Ponette en Imke Vervaet. Een finaleplaats lijkt me logisch, maar waar eindigen ze dan? Ook dat blijft een open vraag. Voor het allerhoogste kijken we naar de VS en Nederland, maar in de achtergrond houden we de Cheetahs toch in de gaten.

De Cheetahs blijven elk jaar progressie boeken.

4. Voor de estafetteploegen is dit WK naar eigen zeggen een tussenstap. Waarom?

De Tornados en de Cheetahs moeten zich nog kwalificeren voor de Spelen en dat moet in de Bahamas gebeuren, begin mei tijdens de World Relays. Daar mag niets misgaan en dan loop je bijvoorbeeld tijdens dit WK liever geen blessure op. De mannen zijn dit weekend titelverdediger en ze hebben een sterke reputatie, maar je mag aan dit WK niet al te veel waarde hechten. Al zou een goeie prestatie hen zeker deugd doen na dat mindere WK vorige zomer in Hongarije.

Op 4 en 5 mei moeten de estafetteploegen schitteren op de World Relays.

5. Moeten we dan niet te veel waarde hechten aan dit WK?

Ik zal niet zeggen dat je een WK indoor in een olympisch jaar met een korreltje moet nemen, maar lang niet alle toppers zijn aanwezig. De zomer primeert en niets mag misgaan. Je hebt sowieso atleten die van nature uit niet geneigd zijn om veel tijd te besteden aan de indoorcompetities. In een olympisch jaar komt dat sterker tot uiting. Bij de toppers kijken we wel naar de traditionele namen zoals Mondo Duplantis en Femke Bol. Duplantis is in bloedvorm. Gaat het wereldrecord er weer aan? En sneuvelt ook het record van Bol opnieuw op de 400 meter? Ze heeft zoveel individuele klasse. Normaal wint ze goud, maar we vragen ons af in welke chrono.

Femke Bol is een van de mondiale toppers op de affiche.

6. Wat zijn de ambities bij de andere Belgen?

Ik denk dat Rani Rosius er wel zin in heeft. Ze is op 5 honderdsten gekomen van het BR van Kim Gevaert op de 60 meter. Ze heeft intussen al wat ervaring op de kampioenschappen. Laat ook een jong talent als Delphine Nkansa maar ervaring opdoen. Zo'n WK is ook een interessant tussendoel voor hordelopers Michael Obasuyi en Elie Bacari. Eliott Crestan heeft een reputatie in zaal op de 800 meter. Als we over eventuele medailles praten, dan laat ik zijn naam vallen. En bij de meerkampers maakt Jente Hauttekeete indruk bij de jeugd. Hij beleeft zijn debuut op het allerhoogste niveau. Het zou leuk zijn om een mannelijk equivalent te hebben van Thiam en Vidts op de meerkamp.

Eliott Crestan won brons op het EK 2023.

Belgen op 1 maart uur m/v discipline atleet uitslag 11.05 uur v vijfkamp: 60m horden Noor Vidts 11.55 uur v vijfkamp: hoogspringen Noor Vidts 12.00 uur m 400 meter: reeksen Alexander Doom 13.22 uur m 800 meter: reeksen Eliott Crestan Tibo De Smet 14.20 uur v vijfkamp: kogelstoten Noor Vidts 20.05 uur v 1.500 meter: reeksen Elise Vanderelst 20.15 uur v vijfkamp: verspringen Noor Vidts 21.10 uur m 1.500 meter: reeksen Thomas Vanoppen 22.10 uur m 400 meter: halve finales (Alexander Doom) 22.30 uur v vijfkamp: 800 meter Noor Vidts

Belgen op 2 maart uur m/v discipline atleet uitslag 11.10 uur m 60 meter horden: reeksen Elie Bacari Michael Obasuyi 12.00 uur m zevenkamp: 60 meter Jente Hauttekeette 12.20 uur v 60 meter: reeksen Delphine Nkansa Rani Rosius 13.15 uur m zevenkamp: verspringen Jente Hauttekeette 13.30 uur m 800 meter: halve finales (Eliott Crestan) (Tibo De Smet) 14.35 uur m zevenkamp: kogelstoten Jente Hauttekeette 20.10 uur m 60 meter horden: halve finales (Elie Bacari) (Michael Obasuyi) 20.30 uur m zevenkamp: hoogspringen Jente Hauttekeette 20.45 uur v 60 meter: halve finales (Delphine Nkansa) (Rani Rosius) 21.40 uur m 3.000 meter: finale John Heymans 22.10 uur m 400 meter: finale (Alexander Doom) 22.30 uur m 60 meter horden: finale (Elie Bacari) (Michael Obasuyi) 22.45 uur v 60 meter: finale (Delphine Nkansa) (Rani Rosius)