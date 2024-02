Doom loopt toch individuele 400m op WK indoor, Bolingo enkel aflossing: "Iedereen droomt van olympische medaille"

Gisteren stelden de Belgian Tornados (m) en de Belgian Cheetahs (v) hun Road tot Paris voor. Die begint komend weekend met het WK indoor in Glasgow, maar veel belangrijker zijn de World Relays op 4 en 5 mei in de Bahamas, waar de rechtstreekse tickets voor de Spelen kunnen behaald worden. "Het wordt zaak van goed te doseren", stelt Hanne Claes, die door nog wat fysieke besognes het WK indoor laat schieten. "Het wordt een pittig jaar. Het zal zaak zijn goed te doseren tussen individueel en aflossing, zodat het niet te veel wordt. En we klaar zijn voor de Spelen." De aflossingsteams dromen van een medaille in Parijs, zowel de mannen als de vrouwen. De Tornados waren al 3 keer vierde op de OS, de Cheetahs eindigden vorig jaar op het WK 5e. "In Parijs een medaille pakken is de grootste droom."

Zo ziet ook Alexander Doom het WK indoor. Al heeft hij voor zichzelf de rekening ietwat anders gemaakt. "Het was eerst het plan om individueel niet te lopen, maar dat we gaan we nu toch doen." Hij doet dit omdat zijn chrono begin februari in Metz vrij goed was. Met 45"89 was hij nog maar de 2e Belg die onder de 46 seconden dook. "Als je in de wereld kijkt, zijn er nog niet zoveel die onder de 46 hebben gelopen. Dan was keuze snel gemaakt." Omdat hij kans maakt op een medaille? "Dat is al heel ver gedacht, maar als we dicht bij de finale raken, zou het al mooi zijn." "Ik sta nu ongeveer 5e, 6e. Karsten Warholm (de Noorse wereldtopper, red) heeft nog niet gelopen, maar die moet ook soms wat op ritme komen. Ik denk dat we dicht kunnen raken." Met welke ambitie loopt hij de aflossing, waar België zijn titel verdedigt? "Dat is een beetje dubbel. Amerika heeft een sterke ploeg en wij hebben niet echt gefocust op dit kampioenschap." "De World Relays zijn het belangrijkste. Daar willen we ons met de mannen, vrouwen en gemengd kwalificeren voor Parijs 2024." "Anderzijds wil je altijd zo goed mogelijk presteren, de finale halen en proberen te vechten voor een medaille. De focus ligt tot net iets verder. Iedereen is benieuwd."

De Belgische mannen moeten het zonder Julien Watrin doen, de snelste schakel drukte op de pauzeknop, omdat hij getroffen werd door teelbalkanker.



"Julien is een sterkhouder die wegvalt. Het is aan ons om dat zo goed mogelijk te pareren. De finale is haalbaar, daarna ligt alles open."



België haalde vorige zomer in Boedapest voor het eerst in jaren de finale niet. "Dat was een wake-upcall. Iedereen ging er altijd maar van uit dat we wel weer de finale zouden halen."



De Tornados haalden 31 keer de finale op 34 grote toernooien. "Ik denk dat enkel Amerika dat cijfer kan voorleggen. Als een land als België dat doet, is dat iets unieks."



"Het was back to reality. Ik denk dat het niet slecht geweest is dat dat net het jaar voor de Spelen gebeurde. Het was een goede leerschool."



De kwalificatie voor de Spelen zou moeten lukken. Op de Spelen zelf was de mannenploeg al 3 keer vierde. "In Tokio was ikzelf supertevreden, maar achteraf kwam het besef dat we wel heel dicht bij de medaille waren."



"We hebben ook nooit zo snel gelopen als toen met dat Belgisch record. Elk land is in de breedte sterker aan het worden. Maar met onze gouden medaille vorig jaar op het WK indoor in Istanbul hebben we getoond dat we er nog altijd tussen horen."



"Elke wedstrijd moet gelopen worden, er kan altijd iets gebeuren. Ik geloof in de mannen- en mixedploeg om er dicht bij te geraken. Ik zie zeker mogelijkheden."



