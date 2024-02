Club Brugge meet de schade op na topper: vleeswonde, whiplash en spierscheuring

Club Brugge heeft flink wat averij opgelopen in de topper bij Antwerp (2-1). Maxim De Cuyper, Hugo Vetlesen en Philip Zinckernagel liggen enkele weken in de lappenmand.

De medische dienst van Club Brugge moest flink aan de bak na de match op het terrein van Antwerp.

Maxim De Cuyper verliet het terrein op een draagbaar. Verder onderzoek bij de doelpuntenmaker bracht een whiplash aan de nek aan het licht. "De flankspeler is twijfelachtig voor de komende wedstrijden", klinkt het.

Middenvelder Hugo Vetlesen bleef bij de rust in de kleedkamer. Club Brugge: "Na beeldvorming werd een spierscheuring in de adductoren vastgesteld. Hugo zal hierdoor een paar weken out zijn."

Philip Zinckernagel tenslotte werd aangetrapt op zijn achillespees. De linksbuiten liep een diepe vleeswonde op. "Op een moeilijk te helen plaats", laat de club weten. "We verwachten dat hij een drietal weken buiten strijd zal zijn."

Woensdag voetbalt Club Brugge in de beker tegen Union.