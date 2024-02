Slechts 1 op 5 ging binnen: Het Zuid-Afrika van Hugo Broos stoot door naar halve finales na povere penaltyreeks

Hugo Broos en Zuid-Afrika staan in de halve finales van de Afrika Cup. Tegen Kaapverdië sleepte het zich zonder doelpunten naar een allesbeslissende strafschoppenreeks. Daar zag Broos zijn tegenstander helemaal onderuitgaan aan de stress. Met slechts 1 gescoorde strafschop zette Kaapverdië zelf de deur open voor onze landgenoot en zijn Zuid-Afrika.

Hoe spektakelrijk de andere kwartfinale van de Afrika Cup vandaag was, zo langdradig was die tussen Kaapverdië en Zuid-Afrika.

Alsof al de spitsen hun torinstinct collectief in het hotel vergeten waren, werden alle kansen de nek omgewrongen in een clash die bol stond van de strijd, maar geniale flitsen miste.



Na 120 minuten en 41 schoten stond het nog steeds 0-0.

Geen gemakkelijke uitgangspositie voor Hugo Broos om zijn strafschopnemers te kiezen. Een spits met vertrouwen? Die liep er niet meteen rond op het veld.

En die these zou ook tijdens de strafschoppenreeks pijnlijk duidelijk worden. Hoewel Teboho Mokoena de score opende voor Zuid-Afrika werden de andere vijf penalty's allemaal gemist. Gelukkig zorgden Mvala en Teixeira Junior nog voor twee extra juichmomenten.

Maar de wedstrijd was gedoemd om te eindigen zoals het die begonnen was: met een misser.

Patrick Andrade schakelde Kaapverdië zelf uit vanaf de stip. Hugo Broos lachte stiekem in zijn vuistje en staat zo - tegen alle verwachtingen in - met Zuid-Afrika in de halve finale tegen Nigeria.