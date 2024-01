Hugo Broos mist start op Afrika Cup met Zuid-Afrika, Percy Tau schiet penalty huizenhoog over

Op de Afrika Cup in Ivoorkust heeft Mali het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos meteen met de rug tegen de muur gezet. De Zuid-Afrikanen konden op voorsprong komen via Percy Tau, maar de ex-spits van Union, Club en Anderlecht faalde vanaf 11 meter. In 5 minuten tijd sloeg Mali na de rust wél toe.

Hugo Broos won in 2017 al eens de Afrika Cup met Kameroen en wil dat kunstje overdoen met Zuid-Afrika, waar hij sinds 2021 aan de slag is. Of dat dit jaar zal zijn, is na de 0-2-nederlaag in de openingsmatch tegen Mali twijfelachtig.



Zuid-Afrika kreeg na zo'n 20 minuten nochtans een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Percy Tau, ex-aanvaller van Union, Club Brugge en Anderlecht, trapte de elfmeter echter huizenhoog over.

In de tweede helft kwam deze misser de Zuid-Afrikanen duur te staan: Hamari Traoré (ex-Lierse) maakte er op het uur 1-0 en amper zes minuten later was het opnieuw prijs voor de Malinezen via Lassine Sinayoko.

Door die nederlaag staat Zuid-Afrika laatste in zijn groep. Ook nog in groep E ging Tunesië verrassend onderuit tegen Namibië, dat zo zijn allereerste zege ooit op de Afrika Cup kon boeken.