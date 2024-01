Afrika Cup leeft ook in België: "Draait niet alleen om voetbal, ook om eer, cultuur & traditie"

De Afrika Cup is een voetbalfeest dat bij ons (te) vaak onderbelicht blijft. Maar voor veel Afrikanen is die Afrika Cup zelfs belangrijker dan het WK. Ook bij heel wat Belgen met roots in één van de deelnemende landen wordt het toernooi intens beleefd. Sammy Neyrinck trok vanmiddag naar het Vlaams-Afrikaans huis in Anderlecht waar samen naar Marokko tegen Congo gekeken werd.