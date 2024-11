Waar liep het mis voor de jonge Duivels in EK-kwalificatie? "Er wordt vooral aanvallend gedacht"

Een knullige owngoal was gisterenavond de doodsteek voor de Belgen.

Zonder EK-ticket op zak keren de Belgische beloften huiswaarts. Een gelijkspel tegen Tsjechië gaf de doorslag. Wim De Coninck, die de jonge Duivels op de voet volgt, ziet verschillende pijnpunten bij het jonge team. "Ik ga hen geen gebrek aan inzet verwijten, maar ik kan me voorstellen dat het voor jongens met meer ervaring geen dwingende noodzaak is", zegt de analist.

De cruciale fase in het kwalificatieduel was de niet gefloten strafschop halfweg de tweede helft. Wim De Coninck was verbijsterd. "Zeer straf, het was een overduidelijke penalty. Zelfs zonder VAR moet je dat als ref zien. Hij stond er ook heel dicht bij. De kans is groot dat je naar verlengingen gaat of het zelfs nog afmaakt." Maar dat gebeurde niet. De jonge Belgen moesten zich gewonnen geven na een dubbel duel tegen Tsjechië. "Ze hadden het betere van het spel, kansen creëren was moeilijk tegen een stugge tegenstander", vat De Coninck samen.

Als er verdedigd wordt, zie je dat er lacunes zijn. Wim De Coninck

Toch lag het pijnpunt niet noodzakelijk voorin. "Het is een euvel bij deze beloften dat er vooral aanvallend gedacht wordt. Heel vaak krijgen ze de bal en is er heel veel balbezit op de helft van de tegenstander." "Maar als er verdedigd wordt, zie je dat er lacunes zijn. Dat is niet per se bij de verdedigers zelf." Zo was er een twijfelachtige ingreep van Jarne Steuckers bij de dure tegengoal. "Die bal moet altijd weggekopt worden, maar het is niet zijn positie." De Coninck zag een andere mentaliteit bij Tsjechië. "Dat waren jongens die hun kop ervoor gooiden en die in de tackle gingen om de kwalificatie af te dwingen. Die inzet lag bij ons iets minder hoog."

Grote vijver

Daarmee raakt De Coninck een tweede pijnpunt aan. "In principe is er veel meer ervaring in de Belgische ploeg. Er zijn zoveel jongens die meedoen op het hoogste niveau." "Daardoor is het voor hen geen dwingende noodzaak. Ik ga ze geen gebrek aan inzet verwijten, maar ik kan me voorstellen dat het voor een aantal jongens niet zo'n groot verschil maakt", aldus de analist. Heeft Tsjechië dat probleem dan niet? "Er zijn heel wat jongens die amper 1, 2 of 3 matchen hebben gespeeld dit seizoen. Toch gaven ze een mature indruk." "Weinig opportunisme", merkt De Coninck ook nog op bij de Belgen. "Ze willen mooi voetballen tot in het doel. Er is altijd wel het meeste balbezit, maar het is o zo moeilijk om kansen af te dwingen."

Tsjechië speelde met zijn sterkste beloftenelftal, België niet. Wim De Koninck