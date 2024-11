Bondscoach Gill Swerts spaart scheidsrechter niet na mislopen EK: "100% zekere penalty was het kantelpunt"

di 19 november 2024 21:32

Een kruis over het EK van volgend jaar. De Belgische beloften hebben in hun laatste kwalificatiematch tegen Tsjechië geen plekje op het eindtoernooi meer kunnen afdwingen. Al had een penalty in de tweede helft voor een ander verhaal kunnen zorgen. "Zij werden geholpen door de scheidsrechter, wij niet", baalde bondscoach Gill Swerts.

Wat als ... de bal in minuut 63 op de stip was gegaan? De jonge Duivels schreeuwden allemaal om een strafschop na een duidelijke fout op Van Helden, maar de scheidsrechter gaf geen krimp. Een eventuele 0-2 had nochtans een wereld van verschil gemaakt. De frustratie in het kamp van de Belgische beloften was dan ook voelbaar, want uiteindelijk grepen onze jonge landgenoten naast het EK. "Die fase was het kantelpunt", oordeelde bondscoach Gill Swerts achteraf. "We hadden op voorhand gezegd dat ze zouden beginnen te twijfelen als we de 0 konden houden en zelf scoren." "Daarna is er die 100% zekere penaltyfout. Dan wordt het hier 0-2 en wil ik weleens zien wat hier nog allemaal kan gebeuren. Nogmaals, je hebt hier zeker de scheidsrechter niet mee. En ik wil het niet allemaal daarop afschuiven, maar dat was wel hét moment van de wedstrijd."

Als je zulke doelpunten slikt en ook nog eens de scheidsrechter tegen hebt, is dat heel zuur voor de jongens. Gill Swerts