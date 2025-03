Kersvers Anderlecht-coach Besnik Hasi voor play-offs: "Wil ons zien voetballen met lef en geloof in eigen kunnen"

vr 28 maart 2025 15:03

Kan Anderlecht onder Besnik Hasi een nieuw gelaat tonen in de play-offs? De nieuwe trainer van paars-wit is in elk geval opgetogen na zijn eerste week en kijkt uit naar de openingsclash van de play-offs tegen Club Brugge. "Ik begin liever meteen met een topmatch", vertelt hij vrijdag.

Ruim een week is Besnik Hasi nu aan de slag bij Anderlecht. De trainer moet volgens kenners opnieuw voor meer grinta zorgen bij paars-wit. Op de training heeft Hasi de voorbije dagen vastgesteld dat het op dat vlak wel goed lijkt te zitten. "Ik heb een gretige groep gezien", vertelt hij. "We waren niet volledig, want sommige jongens waren weg door de interlands. Maar de jongens die er wel waren, hebben heel goed getraind. De mentaliteit was aanwezig. Dat zat goed. We moeten dat nu elke match tonen." Na de interlandbreak starten met een verplaatsing naar Club Brugge is evenwel geen cadeau voor een nieuwe trainer. "We weten wat we daar mogen verwachten. Wij willen goed beginnen aan de play-offs, maar Club moet ook winnen."

Ik heb een gretige groep gezien op de training. Besnik Hasi

In de topmatchen kon Anderlecht dit seizoen nog niet te veel potten breken. "Het is aan ons om te bewijzen dat we het ook in de toppers kunnen", vindt Hasi. "We hebben veel goeie spelers. We willen hen laten geloven in hun eigen kwaliteiten." "Oké, Brugge heeft ook veel kwaliteiten. Ze hebben gestalte, sluwheid, power, ook Champions League-ervaring. Maar wij mogen daar niet te veel op focussen. Wij moeten met ons eigen voetbal bezig zijn. Elke ploeg heeft ook mindere kanten. Het is aan ons om daarop in te spelen." "Ik begin liever meteen met een topmatch. We zullen daarna zien hoe de ploeg evolueert. Ik wil zien dat we elke week progressie maken en dat ik op het veld zaken terugzie die we proberen bij te brengen."

Minder veeleisend ben ik in elk geval niet geworden. Zo zit ik niet in elkaar. Besnik Hasi

Hasi is bezig aan zijn tweede ambtstermijn als Anderlecht-coach. Is hij het voorbije decennium veranderd? "Minder veeleisend ben ik in elk geval niet geworden", lacht hij. "Zo zit ik niet in elkaar." "Misschien ben ik wel veranderd in de manier waarop ik zaken aanbreng. Als je wat meer ervaring hebt, doe je dingen soms op een andere manier. In de eerste week hebben we er al een aantal dingen kunnen inslijpen. Het doel is om Anderlecht en de spelers beter te maken." "Net zoals bij KV Mechelen wil ik offensief voetbal brengen en vooruit voetballen. Ik wil Anderlecht zien voetballen met lef en geloof in eigen kunnen. Inclusief de bekerfinale hebben we nog 11 wedstrijden. Deze groep wil nog een rol spelen. Als we elke week vooruitgang maken, kunnen we iedereen aan."

Geen Vertonghen