"Zelfs als ik er nog bij ben, betekent het niet dat ik moét sprinten": Lorena Wiebes denkt meer aan Roubaix dan aan de Ronde

Lotte Kopecky, Anna van der Breggen én Lorena Wiebes: de weelde bij SD Worx-Protime voor de Ronde van Vlaanderen is bijzonder groot. Europees kampioene Wiebes is tot dusver de vrouw van het voorjaar, maar minimaliseert haar kansen voor komende zondag. Meer nog: ze richt duidelijk haar pijlen op Roubaix.

"De Scheldeprijs kan een makkelijke koers zijn, maar met wind en regen is dat niet het geval. Dan moet je toch even van recupereren. Het voel heel gek om die koers over te slaan."

"Ik start er niet om frisser aan Parijs-Roubaix te beginnen. Vorig jaar merkte ik dat ik niet super was in Roubaix."

"Dat denk ik niet", antwoordt ze meteen duidelijk. "Ik hoop dat nog een weekje uit te stellen. Het is mooi dat ik met Sanremo al één monument gewonnen heb, maar het voorjaar echt goed afsluiten, zal voor in Roubaix zijn."

Voor we in Frankrijk zitten, moet Wiebes eerst nog aan de bak in Vlaanderen. Wat heeft ze onthouden van de verkenning donderdag?

"Ik ben de Oude Kwaremont nog eens opgereden. Nu weet ik weer hoe lang die is. Ik hoop zo lang mogelijk mee te kunnen in de finale."

"Hopelijk raak ik over de Oude Kwaremont en zit ik dan in een tweede groepje achter Lotte (Kopecky). Dan kan ik als troefkaart uitgespeeld worden voor als ze gegrepen wordt."

"Ik hoop ondersteunend te zijn. Maar als ik er toch nog bij ben, betekent het niet dat ik moét sprinten. Lotte was ook de snelste in Dwars door Vlaanderen. Op Longo Borghini na, dan. Want zij was enorm sterk."