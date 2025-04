De Cauwer: "Parijs-Roubaix is veranderd: trainen achter motor zoals Pogacar is van groot belang"

kalender vr 4 april 2025 11:04

Zondag is er de Ronde, maar toch is Tadej Pogacar ook al volop bezig met Parijs-Roubaix een week later. Daar debuteert de wereldkampioen, dus is verkennen noodzakelijk. Woensdag boezemde hij vriend en vijand angst in met recordtijden over de kasseien. "Soms achter de motor en met deels rugwind", gaf hij toe. Die motor is van groot belang, weet José De Cauwer.

De Strava van Pogacar sprong er woensdag bovenuit: hij maalde liefst 212,9 km af tussen Parijs en Roubaix met 37 km/u gemiddeld en reed onderweg heel wat records (of KOM's, zoals dat heet in de sportapp).



Edward Theuns hoopte woensdagavond in Vive le Vélo, Leve de Ronde dat dat achter een brommer gebeurde. En dat bevestigde Pogacar op zijn persconferentie gisteren ook: "De wind zat soms erg goed en soms zat ik achter de motor."



Dat laatste wist Sven Vanthourenhout ook te melden in Vive le Vélo, Leve de Ronde: "Ik weet dat er een brommer aanwezig was, maar ik weet niet of hij het hele traject achter de brommer afgewerkt heeft." Pogacar verklapte dat ook: "Ik reed niet heel veel achter de motor."



Op de beruchte kasseistrook Mons-en-Pévèle reed hij een KOM zonder brommer maar mét rugwind. Dat baarde indruk bij de gasten aan tafel. Vanthourenhout: "Daarvoor moet je toch al stevig uit de hoek komen. En dat op een trainingsritje, niet in competitie."

De materiaalkeuze is zoveel verbeterd dat het specialistenwerk een stukje achterwege blijft. Plots kunnen lichtere renners het ook aan. José De Cauwer