Geen EK voor Belgische beloften: niet gefloten strafschop en knullige owngoal nekken jonge Duivels tegen Tsjechië

De Belgische beloften hebben naast een EK-ticket gegrepen. In de terugmatch van het barrageduel tegen Tsjechië werd het 1-1, nadat België vorige vrijdag al verloor met 0-2. Een discutabele penaltybeslissing gaf de Belgen geen gouden kans op de 0-2. Even later besliste Zeno Van den Bosch het duel ongewild in het voordeel van de Tsjechen.