Vanthourenhout: "Ik stuurde Wout een berichtje, Van Aert staat zondag met fris kopje aan de start"

Het ongeloof is stilaan weggeëbd, de manier waarop Visma-Lease a Bike zich liet ringeloren in Dwars Door Vlaanderen een extra motivatie voor zondag. Zowel bij Wout van Aert, die de spurt verloor van Neilson Powless, als bij de wielervolgers. Vive le Vélo, Leve de Ronde kwam the day after nog 1 keer terug op de feiten.

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout kent Wout van Aert goed, de twee werkten succesvol samen bij de nationale ploegen. "Ik heb hem een berichtje gestuurd. Het zijn situaties die kunnen voorkomen."



"Het is geen ramp om te verliezen, maar het scenario komt lullig over."



Cocommentator José De Cauwer beseft de grote druk op Van Aert, maar relativeert ook de mislukking. "Er is zo veel gebeurd, zijn ongeval, de berg... en hij heeft die overwinning echt nodig."



"Hij zegt dat hij wel zou willen winnen en iedereen van Visma zegt in die vlucht dat het voor hem is. En toch mislukt het. Geen enkele ploegleider zou dat toch terugfluiten? Van der Poel zou ook niet teruggefloten worden... Ik denk dat Jorgenson en Benoot blij waren om eens iets terug te doen."