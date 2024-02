9 Ivorianen zorgen voor volksfeest op Afrika Cup na knotsgekke kwartfinale gekleurd door JPL-gezichten

Drie rode kaarten en twee doelpunten diep in de toegevoegde tijd. De kwartfinale van de Afrika Cup tussen Ivoorkust en Mali was een kijkstuk om niet snel te vergeten. Na de uitsluiting van Koussounou (ex-Club Brugge) en de openingstreffer van Dorgeles (ex-Westerlo) sleepte Adingra (Union) ultiem nog verlengingen uit de brand. Daar zorgde Diakaté in de toegevoegde tijd nog voor een extase in het gastland.