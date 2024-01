Congo strompelt met 3e gelijkspel naar de knock-outfase, dit zijn 1/8e finales Afrika Cup

De groepsfase van de Afrika Cup is afgerond. Met Congo en gastland Ivoorkust, dat gered wordt als een van de beste derdes, kennen we de laatste achtstefinalisten.

Weinig overschot voor Congo op de Afrika Cup tot nu toe. Na een 1-1 tegen Zambia en Marokko speelde het in zijn slotmatch opnieuw gelijk, nu 0-0 tegen Tanzania. Bij de Congolezen was Theo Bongonda op de bank verzeild geraakt, waar hij naast Joris Kayembe zat. Beiden zouden geen minuten maken tegen het Tanzania van Aly Samatta.

Nu de groepsfase voorbij is, kennen we ook de 1/8e finales. Hugo Broos, de enige overgebleven Belgische bondscoach, neemt het komende dinsdag met Zuid-Afrika op tegen toernooifavoriet Marokko.



Verder krijgen we zaterdag al de clash tussen Nigeria en Kameroen, spelen een dag later de twee Guinees tegen elkaar en is ook Egypte-Congo een affiche tussen twee Afrikaanse grootmachten.

Op maandag neemt titelverdediger Senegal het op tegen Ivoorkust, het gastland.