Hugo Broos overleeft zenuwslag met Zuid-Afrika en plaatst zich voor 1/8e finales Afrika Cup

Zuid-Afrika wist dat het in de 3e en laatste groepsmatch genoeg had aan een punt om zich ofwel als nummer 2 in de groep te plaatsen ofwel als een van de beste nummers 3.



Tunesië kon enkel met een overwinning de uitschakeling nog vermijden, maar Hugo Broos had zijn Zuid-Afrikaanse spelers goed gedrild: er was geen doorkomen aan.



0-0 was ook de eindstand in Mali-Namibië, waar wel heel wat kansen vielen. Mali was na 2 matchen al zeker van de kwalificatie, Namibië is door dit gelijkspel als een van de beste nummers 3 ook zeker van de 1/8e finales.