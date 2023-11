Wie overwintert in de Champions League? Stand van zaken met nog 2 speeldagen voor de boeg

Groep A: Manchester United in de problemen

In groep A vinden we meteen de grootste verrassing terug. Manchester United kampeert in een groep met Bayern, Kopenhagen en Galatasaray op een verrassende laatste plaats.



De jongens van Erik ten Hag liepen vorige speeldag een blauwtje na een spectaculaire 4-3-nederlaag tegen Kopenhagen en mogen met 3 punten absoluut geen steek meer laten vallen. Te beginnen morgen tegen het Galatasaray van Dries Mertens. Een bijkomende onzekere factor: zal Bayern, dat al zeker is van groepswinst, zijn rol als scherprechter vervullen en zijn sterkste elftal opstellen op de twee resterende speeldagen? Manchester United hoopt alvast van niet wanneer ze elkaar op 12 december treffen.

Erik ten Hag, coach van Manchester United.

Groep B: Trossard, Bakayoko en Lukebakio

De groep met het meeste aantal Belgen nadert een spannende ontknoping. Het Arsenal van Leandro Trossard heeft een voorsprong van 4 punten op eerste achtervolgers PSV en Lens en kan zich morgen verzekeren van een plekje in de knock-outfase. De Londense club heeft genoeg aan een gelijkspel tegen Lens.



PSV trekt met Bakayoko en Vertessen naar het Sevilla van Dodi Lukebakio. De Spanjaarden, laatste in groep B, moeten winnen om hun kansen gaaf te houden. PSV, dat dit seizoen nog geen punt verloor in de Eredivisie, kan met een overwinning een zeer grote stap zetten richting een knappe overwintering. De kaarten worden morgen geschud, de laatste speeldag zal de doorslag geven.

Leandro Trossard.

Groep C: Real Madrid heeft abonnement, duel tussen Napoli en Braga

Geen grote verrassing in groep C: Real Madrid is zoals verwacht zeker van een plekje in de volgende ronde en heeft met 5 punten een comfortabele voorsprong op de tegenstander van morgen, Napoli. De Madrilenen hebben genoeg aan 1 puntje om als groepswinnaar naar de loting in UEFA-hoofdplaats Nyon te trekken.



De Italiaanse kampioen Napoli heeft de beste papieren om het voorbeeld van Real te volgen. Met een voorsprong van 4 punten op Braga uit Portugal kan het team zich een nederlaag tegen Jude Bellingham en co. veroorloven. Op de laatste speeldag wacht dan een rechtstreeks beslissend duel met de Portugezen, als die laatsten morgen niet verliezen tegen Union Berlin.

Bellingham (r) ontpopte zich op enkele maanden tot koning in Madrid.

Groep D: Strijd om plek 3

De wedstrijden in groep D zullen morgen maar met een half oog gevolgd worden: Inter Milaan en Real Sociedad hebben hun ticket voor de 1/8e finales namelijk al vast. Op de laatste speeldag bikkelen de teams in San Siro voor de titel van groepswinnaar, ongeacht het resultaat van morgen.



De strijd voor plek 3 woedt wel nog hevig. Om een plaatsje in de tussenronde van de Europa League te bemachtigen, moet Salzburg zijn voorsprong van 3 punten op Benfica weten te verdedigen. Salzburg heeft de beste kaarten: zelfs na een nederlaag morgen tegen Real Sociedad kunnen de Oostenrijkers nog doorstoten na een rechtstreeks thuisduel met de Portugezen op de slotspeeldag.

Groep E: Witsel en Atletico leiden debatten

3 ploegen zullen onder elkaar uitmaken wie een ticket naar de 1/8e finales mag boeken. In groep E ligt het Atletico Madrid van Axel Witsel in polepositie, maar wordt het op de voet gevolgd door Lazio en die andere Nederlandse club, Feyenoord.



De Rotterdammers ontvangen vanavond Atletico in De Kuip en kunnen in de stand over de Madrilenen springen. Lazio ontmoet in de vooravond het zwakke broertje Celtic en zal willen profiteren van puntenverlies van Atletico of Feyenoord. Het ligt met andere woorden nog op een zakdoek.

Axel Witsel (l) met Atletico.

Groep F: Groep des doods

De bedenkelijke eer om als groep des doods bestempeld te worden, viel dit jaar te beurt aan groep F met PSG, Milan, Dortmund en Newcastle. De groep doet zijn naam voorlopig alle eer aan met beklijvende duels en verrassende uitslagen zoals de 4-1-overwinning van Newcastle tegen PSG. Het kan snel gaan in de groep: ieder team kan zowel nog groepswinnaar als rode lantaarn worden. Winnen vanavond betekent een grote stap richting kwalificatie. De beste papieren zijn voor Dortmund (7 ptn) en Paris Saint-Germain (6 ptn), die respectievelijk naar Milaan en thuis tegen Newcastle moeten.

Mbappé is key bij PSG.

Groep G: Belg als groepswinnaar

Net zoals in groep D is in deze groep al bekend welke teams we in februari zullen terugzien op het kampioenenbal. Jeremy Doku en Manchester City lieten nog geen steek vallen en staan met het maximum van de punten autoritair aan de leiding. Voor de groepswinst vecht het vanavond een duel uit met het RB Leipzig van doelpuntenmaker Loïs Openda. Een gelijkspel of winst van de Citizens geeft recht op de groepszege. Ook vanavond doen Young Boys en Rode Ster Belgrado, allebei met 1 punt, een gooi naar de 3e plaats en het felbegeerde Europa League-ticket. Aangezien een stunt tegen Manchester City of Leipzig minder aannemelijk lijkt, zal het duel op het scherp van de snede worden uitgevochten.

Doku (r) is een troefkaart van City.

Groep H: Antwerp als scherprechter?

Hoe miniem de kans van Antwerp nog is op Europese overwintering kan je hier lezen. Een Europees vervolg is dus onwaarschijnlijk, maar Antwerp kan zeker nog een rol van betekenis spelen in groep H. Met Sjachtar wacht vanavond een haalbare kaart (in de heenmatch verloor Antwerp ongelukkig met 2-3), de Belgische kampioen kan de Oekraïners een stok in de wielen steken.



Leiders Barcelona en Porto nemen het tegen elkaar op met de koppositie als inzet. Aangezien het aantal punten in de onderlinge duels doorwegen, zal Barcelona bij winst zeker zijn van de kwalificatie en de groepszege. Het won immers met 0-1 in Porto.

