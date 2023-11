Bakayoko assisteert PSV voorbij Lens, Bayern en Real kwalificeren zich voor volgende ronde

Op speeldag vier van de Champions League heeft PSV zijn eerste zege in de groepsfase beet. Het klopte Lens, Rode Duivel Johan Bakayoko gaf de assist voor de enige goal. Bij Bayern zorgde de onvermijdelijke Harry Kane voor de drie punten tegen Galatasaray, Real had weinig moeite met Braga. Manchester United kende dan weer een rampavond in Kopenhagen.

PSV is erin geslaagd om de eerste Champions League-wedstrijd winnend af te sluiten sinds 2015. Het was Johan Bakayoko die de bal mooi op het hoofd van afwerker Luuk De Jong schilderde. Dankzij de zege wipt PSV naar de tweede plaats in de groep achter Arsenal dat met 4 punten leidt.

Wie anders dan Harry Kane heeft Bayern München vanavond met 2 doelpunten over de streep getrokken. De spits zorgde met twee doelpunten voor de kwalificatie voor de volgende ronde en liet Galatasaray met lege handen achter. De Turken strijden nog met Kopenhagen en Manchester United voor de tweede plaats in de groep.

Real Madrid kende, zoals verwacht, geen problemen met Braga. De Koninklijke had wonderboy Jude Bellingham niet nodig om de kwalificatie binnen te halen. Diaz, Vinicius en Rodrygo zorgden voor de verdiende overwinning. Braga kampeert op een derde plaats en mag dankzij het gelijkspel van Napoli dromen van de tweede stek.

Inter Milan heeft zich na een lastige verplaatsing naar Salzburg geplaatst voor de 1/16 finales. Invaller Lautaro Martinez bezegelde het lot van de Oostenrijkers vanaf de stip. Het hoogst haalbare voor Salzburg is de derde plaats die recht geeft op een Europa League-ticket. Hiervoor dient het enkel rekening te houden met een puntenloos Benfica.

Real Sociedad kende eerder op de avond geen problemen met zwak broertje Benfica. De Portugezen konden nog geen enkel punt sprokkelen deze campagne. Na een verschroeiende eerste helft stonden de bezoekers 3 doelpunten in het krijt. De eerredder van Rafa Silva kwam te laat. Benfica is uitgeschakeld en strijdt met Salzburg voor plek 3.

Napoli was met een overwinning zo goed als zeker van de kwalificatie, maar gaf de 1-0 voorsprong nog uit handen. Na een goede eerste helft herstelde Union Berlin het evenwicht en legde Fofana het verdiende gelijkspel vast. De bezoekers vegen zo de 0 weg en mogen dromen van plaats 3. Napoli moet tegen Real Madrid vol aan de bak om de kwalificatie niet van de laatste speeldag te laten afhangen.

Arsenal heeft thuis gedaan wat het moest doen: winnen. De Gunners, met Leandro Trossard als valse 9, waren heer en meester over de hele match. Het was Trossard die na een knappe aanval de ban brak, Saka verdubbelde de voorsprong na rust. Arsenal verstevigt zo zijn leiderspositie in de groep en heeft de kwalificatie in eigen handen. Sevilla houdt, ondanks de nederlaag, de tweede plaats in het vizier.

Manchester United is niet meer wat het geweest is. De bezoekers kwamen dankzij de Deen Rasmus Hojlund op een dubbele voorsprong, maar een rode kaart voor Marcus Rashford veranderde alles. United was de pedalen kwijt en moest de kelk tot op de bodem ledigen. Achter Bayern is het razendspannend in groep A. Kopenhagen, Galatasaray en Manchester United vechten nog voor plaats twee.