Antwerp definitief uitgeteld in Europa na nieuwe nederlaag tegen Sjachtar

Shakhtar Donetsk einde 1 - 0 Antwerp 12' - Doelpunt - Mykola Matviyenko (1 - 0) 30' - Geel - Soumaïla Coulibaly 45+1' - Geel - Gyrano Kerk 70' - Verv. Newerton door Artem Bondarenko 73' - Verv. Alhassan Yusuf door George Ilenikhena 83' - Geel - Giorgi Gocholeishvili 89' - Verv. Dmytro Kryskiv door Kevin Kelsy 90+4' - Geel - Arbnor Muja 90+6' - Verv. Danylo Sikan door Yaroslav Rakytskyi UEFA Champions League - speeldag 5 - 28/11/23 - 18:45 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 12' Mykola Matviyenko 12' Mykola Matviyenko 1 - 0

Antwerp is definitief uitgeteld in de Champions League. Ondanks een verdienstelijke wedstrijd tegen de geslepen Oekraïners van Sjachtar Donetsk, zag het zijn hoop al na 10 minuten in rook opgaan. Een beresterke Butez hield The Great Old in de wedstrijd, Alderweireld zag zijn ultieme gelijkmaker in de laatste minuut nog gered worden.



Die frustrerende 0 moest en zou Antwerp tegen Sjachtar Donetsk wegvegen. Enkel zo zou het nog een waterkansje op Europese overwintering maken.

Maar de hoop van The Great Old kreeg al snel een ferme deuk. Zoals wel vaker in deze Champions League-campagne begon The Great Old opnieuw vol enthousiasme aan zijn wedstrijd, maar die schijnbaar onbreekbare spirit leverde hen ook vandaag weinig op.

Integendeel: deze keer moest Antwerp een eerste teleurstelling al na een dikke tien minuten verwerken. Na een ongelukkige handsbal van Bataille, kopte de (te) vrije Sjachtar-verdediger Matviënko de 1-0 op vrije trap binnen.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Na die domper even van zich af te schudden, zette Antwerp zijn voet wel opnieuw naast die van zijn technisch iets sterkere tegenstander.

Met dank aan een beresterke Butez, die twee loeiharde afstandsschoten met een knappe parade tegen de lat kon tikken. De doelman van The Great Old gunde zichzelf zo de ultieme revanche voor zijn heenwedstrijd, waar hij twee keer pijnlijk in de fout ging.

Zelf kon The Great Old ook dreigen via Balikwisha en Janssen, maar de onverzettelijkheid die Antwerp miste bij zijn tegendoelpunt, toonden de Oekraïners wel. Ze gooiden - tot ongeloof bij de Antwerpenaren - hun lijf en leden tot twee keer toe goed voor de bal.

Dat Alderweireld hulp aan de hemel leek te vragen, zei alles: toch niet opnieuw?

Alderweireld richtte zich tot hogere krachten.

Maar zijn smeekbedes zouden niet aangehoord worden. Na een frustrerende slotfase, waar Sjachtar alle tijdrek-trucjes bovenhaalde en invaller Ejuke voor de nodige stroomstoten zorgde, zou Antwerp nog volledig door elkaar worden geschud tijdens een rollercoaster van emoties in de toegevoegde tijd. Eerst redde metronoom Arthur Vermeeren de 2-0 nog van de lijn, om dan exact hetzelfde met de potentiële 1-1 te zien gebeuren. Na een actie van Balikwisha rolde de bal voor de voeten van Toby Alderweireld - symbolischer zou een eerredder niet worden -, die uitstekend wegdraaide en meteen uithaalde, maar ook zijn schot werd door de onverzettelijke Oekraïners geblokt. Antwerp zag zijn Europese overwintering zo tevergeefs ter aarde storten.