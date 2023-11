De sterktes van het ongeslagen PSV ontleed: "Beste transfer doet in België geen belletje rinkelen"

Succes kent vele vaders, zeggen ze in Nederland, en dat is ook bij PSV zo. Rik Elfrink, PSV-watcher bij het Eindhovens Dagblad, duidt enkele sleutelfiguren aan in het succes van de ongeslagen leider in de Eredivisie. "Johan Bakayoko zal alleen maar beter worden."

PSV laat dit seizoen geen kruimel liggen in de Eredivisie: 36 op 36, de meest productieve Nederlandse ploeg met 45 goals, het minste aantal tegendoelpunten, ... In Eindhoven wachten ze al 6 jaar op een nieuwe landstitel en de voortekenen zijn voorlopig gunstig voor de 24-voudige kampioen. Zomaar het succesrecept van de "Boeren" oplijsten, is niet eenvoudig. Toch doet Rik Elfrink, PSV-watcher bij het Eindhovens Dagblad, een poging. "PSV is veel aantrekkelijker gaan spelen", zegt hij. "Normaal is dat ook riskanter, maar voorlopig is dat niet het geval. PSV krijgt minder tegengoals en ze scoren ook heel gemakkelijk." "Bovendien hebben ze een aantal goede aankopen gedaan met Noa Lang, Hirving Lozano die terug is, Jerdy Schouten, Sergino Dest... Het zijn allemaal kwaliteitsspelers gebleken." "En dan heb je nog Luuk de Jong, die in vorm nog altijd een fantastische spits is. En ook Johan Bakayoko speelt op een hoog niveau." Samengevat met een Nederlands gezegde: "Succes kent vele vaders, en dat is bij PSV niet anders", aldus Elfrink, die enkele sleutelfiguren bespreekt.

1. Coach Peter Bosz

PSV won vorig seizoen de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker onder Ruud van Nistelrooij, maar de coach stapte op, omdat hij geen vertrouwen meer voelde. Peter Bosz nam over. "Of het beter is? Het is anders, laten we het daarop houden", aldus Elfrink. "Vorig jaar had PSV niet echt een vast tactisch plan, nu is het heel duidelijk hoe PSV wil spelen." "PSV zet hoog druk, zoekt de aanval, wil attractief voetballen. Soms krijg je dan eens een tik op de neus, zoals tegen Arsenal, maar PSV is ook heel dominant in veel andere wedstrijden." "Ze hebben alle wedstrijden in de Eredivisie met 2 goals of meer verschil gewonnen. Er is geen enkele wedstrijd close geweest, het was altijd duidelijk dat PSV de betere ploeg was. Dat heeft voornamelijk te maken met het tactische plan."

2. Jerdy Schouten

Wie? Ook Rik Elfrink beseft dat Jerdy Schouten "niet meteen een belletje doet rinkelen in België". "Maar hij is wel de belangrijkste transfer geweest voor PSV", verklaart hij. "Schouten kwam over van Bologna, waar hij vorig jaar een van de beste middenvelders in de Serie A was. Maar een 26-jarige, die niet vaak scoort en weinig assists geeft... is die wel 15 miljoen euro waard?" "Wel, hij is hij elke euro dubbel en dik waard geweest, want hij is een fantastische speler voor het systeem van PSV. Peter Bosz wil heel aanvallend spelen en zijn spitsen vol druk laten zetten. Dan heb je één speler nodig die de balans kan bewaken, maar ook in balbezit kan versnellen." "Dat kan Schouten. Hij is een van de redenen voor het succes van PSV."

3. Johan Bakayoko

Een naam die wel heel bekend in de oren klinkt in ons land, is die van Johan Bakayoko. "Hij speelt op een heel hoog niveau. Met 11 assists draagt hij absoluut bij tot het succes." "Bakayoko blijft zichzelf, het stijgt hem niet naar zijn hoofd. Hij weet precies wat hij wil en laat zich niet gek maken door de miljoenen uit de Premier League. Hij wil blijven leren en beseft dat hij gewoon moet spelen op zijn leeftijd." "Er zit nog veel marge op. Met Lukaku heeft hij een goede leermeester in België. Het is een jongen voor de toekomst van het Belgische voetbal." "Als hij er eenmaal doorkomt, is hij bijna niet te houden. Ik denk dat hij in de loop van het seizoen alleen maar beter zal worden." Een andere Belg die bij PSV potten probeert te breken, is Yorbe Vertessen. "Voor hem is het moeilijk om een basisplaats te krijgen", aldus Elfrink. "Hij heeft wel zijn rol in het team, want hij is een ideale counterspits. Bij een 0-1-voorsprong kan je hem na 70 minuten ideaal inbrengen. Tegenstanders gaan risico's nemen, er ontstaan ruimtes en daar weet Vertessen wel raad mee."

Moeilijke periode wordt echte test