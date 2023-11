Het resultaat van een uitgedacht plan: waarom Sjachtar straks Antwerp uitgerekend in Hamburg ontvangt

Thuis weg van huis. Door de oorlog in Oekraïne ontvangt Sjachtar Donetsk Antwerp vanavond niet op eigen bodem, maar wel in de Duitse stad Hamburg. Waarom pikte de geplaagde club er net die locatie uit? En wat staat daar precies tegenover?

Gisteren was een datum vol symboliek.



Exact tien jaar geleden speelde Sjachtar Donetsk zijn laatste Champions League-wedstrijd in de eigen Donbas Arena. Niemand die op dat moment kon vermoeden dat de Oekraïense topclub nadien een decennium lang uit haar huis verbannen zou worden door de oorlog met Rusland. Wanneer ze kunnen terugkeren? Geen mens die er nog een uitspraak over durft te doen. En dus ontvangt Sjachtar straks Antwerp noodgedwongen op zo'n 1.300 kilometer van de vroegere thuisbasis. De Duitse havenstad Hamburg is de zoveelste stop in het nomadenbestaan van Sjachtar.

Eerst waren er Lviv, Charkiv en hoofdstad Kiev als noodadressen in eigen land. Maar na de volledige invasie door de Russische president Vladimir Poetin waren dat zelfs geen veilige opties meer. Vorig jaar trok Sjachtar dan maar naar Warschau in Polen. Dit jaar was dat geen optie, omdat ex-gastheer Legia nu zelf Europees speelt in de Conference League. Waar moesten de Oekraïners nu naartoe? De clubbestuurders haalden een landkaart boven en speurden naar een locatie met enkele specifieke kenmerken. Zo wilde men een stad die voetbal ademt, maar waar ze al lang geen internationale topduels hadden gezien. Düsseldorf en Gelsenkirchen dienden zich als opties aan. Tot ze bij Sjachtar iets noordelijker op de perfecte plek botsten: Hamburg. Lokale trots Hamburger SV zakte de voorbije jaren in sneltempo weg in het Duitse voetbal. Na de historische degradatie in 2018 probeert de cultclub al jarenlang tevergeefs opnieuw te promoveren. Champions League-voetbal? Daarvoor moeten we zelfs al naar het seizoen 2006/2007 terug. Met het Volksparkstadion - een arena met meer dan 57.000 zitjes - is er nochtans een infrastructuur aanwezig die niet misstaat in het kampioenenbal.

Landgenoten in de tribune

Enter Sjachtar Donetsk, dat met genoegen nog eens voor Europese hoogavonden zorgt in de stad.



"Uit onze analyse kwam Hamburg als beste optie", vertelt Joeri Sviridov, hoofd communicatie van de club. "We zochten naar een stadion met een grote capaciteit zodat we veel inkomsten konden genereren. Bovendien spelen we in een voetbalgekke stad met twee miljoen inwoners, zonder concurrentie van andere clubs die in Europa spelen." Fijn meegenomen: in Hamburg wonen naar schatting ook 100.000 (vooral gevluchte) Oekraïners. Op wandelafstand van het stadion was er zelfs een vluchtelingenhuis. A match made in heaven. "Het doet onze spelers deugd dat er zoveel landgenoten in de tribunes zaten tijdens de eerste twee thuiswedstrijden", aldus Sviridov.

