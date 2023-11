Amper 1,1% kans: Antwerp kan enkel nog overwinteren in dit onwaarschijnlijke scenario

Antwerp heeft na vier wedstrijden 0 punten achter zijn naam in groep H van de Champions League. Tijdens de laatste speeldag stuntte Sjachtar Donetsk ook nog eens tegen Barcelona - een slechte zaak voor de Great Old, want de kloof op de Oekraïeners is daardoor 6 punten.



In de Champions League wordt na het puntenaantal eerst naar het onderlinge duel gekeken, alvorens het doelpuntensaldo van belang is. Dat levert nog een waterkans op.

Een tweede plek – en dus overwinteren op het kampioenenbal – is nu onmogelijk. Derde worden, kan wel nog.



Databureau Gracenote becijfers dat Antwerp nog 1,1% kans heeft om een plekje op te schuiven.



Wil The Great Old overwinteren, moet het straks wel sowieso 6 op 6 pakken in de resterende twee duels (naar Sjachtar Donetsk en thuis tegen Barcelona).

Belangrijkste kanttekening: tegen de Oekraïense landskampioen moet er ook nog eens met minimum twee doelpunten verschil gewonnen worden. En dan maar bidden dat Barça met een B-ploeg naar de Bosuil afzakt?



Sjachtar moet op de slotspeeldag bovendien ook verliezen van Porto.