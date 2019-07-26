Internazionale
uitslagen en klassement
UEFA Champions LeagueCh. League Laatste 16 heen
Internazionale
|naam
|tr.
|geboren
|pos.
|nat.
|min.
|m
|s
|v
|1
|Samir Handanovic
|IN
|14/07/1984
|K
|SLO
|2340
|26
|26
|26
|0
|0
|1
|0
|0
|21
|Alex Cordaz
|IN
|01/01/1983
|K
|ITA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|40
|William Rovida
|IN
|14/03/2003
|K
|ITA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|97
|Andrei Radu
|IN
|28/05/1997
|K
|ROE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Danilo D'Ambrosio
|IN
|09/09/1988
|V
|ITA
|608
|12
|6
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|13
|Andrea Ranocchia
|IN
|16/02/1988
|V
|ITA
|204
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Aleksandar Kolarov
|IN
|10/11/1985
|V
|SER
|41
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|46
|Mattia Zanotti
|IN
|V
|ITA
|9
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|43
|Fabio Cortinovis
|IN
|V
|ITA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|37
|Milan Škriniar
|IN
|11/02/1995
|V
|SLW
|2070
|23
|23
|23
|3
|0
|2
|0
|0
|6
|Stefan de Vrij
|IN
|05/02/1992
|V
|NED
|1775
|21
|20
|18
|0
|0
|2
|0
|0
|18
|Robin Gosens
|IN
|05/07/1994
|V
|DUI
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|95
|Alessandro Bastoni
|IN
|13/04/1999
|V
|ITA
|1755
|22
|22
|11
|1
|0
|3
|0
|0
|36
|Matteo Darmian
|IN
|02/12/1989
|V
|ITA
|1142
|17
|14
|7
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|Denzel Dumfries
|IN
|18/04/1996
|V
|NED
|1263
|23
|12
|8
|3
|0
|1
|0
|0
|32
|Federico Dimarco
|IN
|10/11/1997
|V
|ITA
|1004
|24
|8
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|Matías Vecino
|IN
|24/08/1991
|M
|URU
|307
|15
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|77
|Marcelo Brozovic
|IN
|16/11/1992
|M
|KRO
|2100
|25
|25
|16
|0
|0
|5
|0
|0
|14
|Ivan Perišic
|IN
|02/02/1989
|M
|KRO
|1955
|24
|24
|9
|5
|1
|3
|0
|0
|22
|Arturo Vidal
|IN
|22/05/1987
|M
|CHL
|476
|19
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|38
|Mattia Sangalli
|IN
|27/02/2002
|M
|ITA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|47
|Franco Carboni
|IN
|04/04/2003
|M
|ARG
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|42
|Cesare Casadei
|IN
|M
|ITA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Roberto Gagliardini
|IN
|07/04/1994
|M
|ITA
|473
|11
|5
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|20
|Hakan Çalhanoglu
|IN
|08/02/1994
|M
|TUR
|1626
|23
|22
|3
|6
|2
|7
|0
|0
|23
|Nicolò Barella
|IN
|07/02/1997
|M
|ITA
|1967
|24
|24
|10
|2
|0
|6
|0
|0
|88
|Felipe Caicedo
|IN
|05/09/1988
|A
|ECU
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|41
|Dennis Curatolo
|IN
|03/04/2004
|A
|ITA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Alexis Sánchez
|IN
|19/12/1988
|A
|CHL
|741
|19
|7
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|9
|Edin Džeko
|IN
|17/03/1986
|A
|BOS
|1750
|25
|18
|11
|10
|0
|2
|0
|0
|19
|Joaquin Correa
|IN
|13/08/1994
|A
|ARG
|554
|14
|7
|0
|4
|0
|2
|0
|0
|10
|Lautaro Martínez
|IN
|22/08/1997
|A
|ARG
|1495
|24
|18
|1
|11
|3
|4
|0
|0
|Simone Inzaghi
|IN
|05/04/1976
|Tr.
|ITA
|26
|Massimiliano Farris
|IN
|24/02/1971
|Ass.
|ITA
|17