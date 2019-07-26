    Internazionale

    Internazionale

    Internazionale

    website:
    http://www.inter.it/
    gesticht:
    09/03/1908
    stadion:
    Stadio Giuseppe Meazza
    adres:
    Corso Vittorio Emanuele II 9
    Milaan
    Italië
    trainer:
    Simone Inzaghi
     naamtr.geborenpos.nat.min.msv
    1Samir HandanovicIN14/07/1984KSLO234026262600100
    21Alex CordazIN01/01/1983KITA000000000
    40William RovidaIN14/03/2003KITA000000000
    97Andrei RaduIN28/05/1997KROE000000000
    33Danilo D'AmbrosioIN09/09/1988VITA608126510100
    13Andrea RanocchiaIN16/02/1988VITA20432200000
    11Aleksandar KolarovIN10/11/1985VSER4130000000
    46Mattia ZanottiINVITA910000000
    43Fabio CortinovisINVITA000000000
    37Milan ŠkriniarIN11/02/1995VSLW207023232330200
    6Stefan de VrijIN05/02/1992VNED177521201800200
    18Robin GosensIN05/07/1994VDUI000000000
    95Alessandro BastoniIN13/04/1999VITA175522221110300
    36Matteo DarmianIN02/12/1989VITA11421714710200
    2Denzel DumfriesIN18/04/1996VNED12632312830100
    32Federico DimarcoIN10/11/1997VITA1004248620000
    8Matías VecinoIN24/08/1991MURU307151110100
    77Marcelo BrozovicIN16/11/1992MKRO210025251600500
    14Ivan PerišicIN02/02/1989MKRO19552424951300
    22Arturo VidalIN22/05/1987MCHL476191010300
    38Mattia SangalliIN27/02/2002MITA000000000
    47Franco CarboniIN04/04/2003MARG000000000
    42Cesare CasadeiINMITA000000000
    5Roberto GagliardiniIN07/04/1994MITA473115120200
    20Hakan ÇalhanogluIN08/02/1994MTUR16262322362700
    23Nicolò BarellaIN07/02/1997MITA196724241020600
    88Felipe CaicedoIN05/09/1988AECU410000000
    41Dennis CuratoloIN03/04/2004AITA000000000
    7Alexis SánchezIN19/12/1988ACHL741197220000
    9Edin DžekoIN17/03/1986ABOS1750251811100200
    19Joaquin CorreaIN13/08/1994AARG554147040200
    10Lautaro MartínezIN22/08/1997AARG149524181113400
    Simone InzaghiIN05/04/1976Tr.ITA26
    Massimiliano FarrisIN24/02/1971Ass.ITA17