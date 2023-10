Australian Open luistert naar Andy Murray en duurt vanaf 2024 één dag langer

Vorig jaar was Andy Murray in zijn tweede ronde tegen Thanasi Kokkinakis pas klaar om 4.05 uur in de nacht. De vijfsetter duurde liefst 5 uur en 45 minuten. Murray maakte zijn beklag en sprak van "een gebrek aan respect voor de spelers".



"We hebben geluisterd naar de feedback van spelers en fans en zijn tevreden met de oplossing om te late matchen tegen te gaan", legde toernooidirecteur Craig Tiley vandaag uit. Uit geanalyseerde data bleek dat de matchen almaar langer duren. Door een dag eerder te beginnen, op zondag, is er meer tijd om wedstrijden in te plannen.



De eerste ronde zal nu over 3 dagen afgewerkt worden, tegenover 2 tot nu.



De Australian Open 2024 vindt plaats van 14 tot 28 januari. De Serviër Novak Djokovic en de Wit-Russische Aryna Sabalenka zijn de titelverdedigers.