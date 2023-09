Sander Gillé en Joran Vliegen missen nipt finale in Zhuhai: "Hebben nog 5 toernooien om Masters te halen"

Sander Gillé en Joran Vliegen beten net als in Mallorca en op Wimbledon in het zand tegen de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow, de derde reekshoofden. De spannende partij eindigde op een supertiebreak: 7-6 (10/8), 4-6, 10/6. "We waren nochtans zeker het beste team en speelden een heel goede wedstrijd", reageerde Gillé. "In de eerste twee sets was het verschil minimaal." In set 1 lieten de Belgen 3 setpunten liggen. "Lammons en Withrow zijn twee spelers met een erg goede opslag. Elke service gaat boven de 200 km/u. Wij sloegen ook goed op, maar hadden sommige returns beter kunnen aanpakken. Dat maakte ook het verschil in de supertiebreak. Daarin gunden ze ons geen enkele kans." Gillé en Vliegen missen door hun nederlaag een kans om dichter bij hun naaste concurrenten te komen in de race naar de Masters. De verliezende finalisten van Roland Garros zijn momenteel 11e in de tussenstand, op 600 punten van een ticket voor deelname aan het slottoernooi van het seizoen met de 8 beste duo's in Turijn.

"We blijven verbeteren"

"De Masters halen blijft ons doel, maar we denken er niet over na", ging Gillé verder.



"Ik begrijp dat ons de vraag gesteld wordt, maar het enige wat we kunnen doen is goed blijven spelen. We blijven verbeteren. Ons niveau was deze week echt goed, zelfs al waren we eerst niet van plan dit toernooi te spelen, na de Davis Cup-matchen."



"We hoopten op een plaats in de finale, maar houden een positief gevoel over. Er is nog werk aan de winkel, maar er resten ons nog 2 Masters 1.000- en 3 ATP 500-toernooien. Daar hopen we veel punten te pakken."



"De beste duo's zijn er aanwezig en een goed resultaat in zo'n toernooi kan alles veranderen."