De zaak-Peng Shuai is niet van de baan en toch is de boycot voorbij: waarom tennist de WTA weer in China?

Het is een beetje onder de radar gebleven, maar er wordt deze week weer getennist in China. De WTA Tour was er de voorbije jaren weggebleven door het coronavirus en door een internationale boycot in de affaire rond Peng Shuai. Waarom maakt men nu die bocht van 180 graden?

Greet Minnen speelt deze week in Guangzhou. Tennissen in China, het was de voorbije jaren uitgesloten of toch zeker met internationale toppers op de deelnemerslijst. Het coronavirus en de strenge Chinese maatregelen zorgden voor het hiaat van bijna 4 jaar. "Het is de eerste keer dat ik in China een WTA-toernooi speel", vertelt Minnen, die woensdag na een marathonmatch de kwartfinales bereikte. "Ik kan niet echt oordelen over hoe het hier voor corona was, maar ik kan zeker niet klagen. Het hotel is goed, het eten is in orde."

Maar de terugkeer van tennistoernooien op Chinese bodem is vooral opmerkelijk door de zaak rond Peng Shuai. Op haar sociale media had de tennisspeelster in november 2021 een bericht gepubliceerd waarbij ze hooggeplaatste Chinese functionarissen beschuldigde van seksueel wangedrag. Nadien begon een schimmig spel van tegenstrijdige verklaringen, bedenkelijke statements van het regime en een compleet gebrek aan duidelijkheid over het lot en het leven van de speelster. Een videocall met het Internationaal Olympisch Comité had de ongerustheid moeten doen wegnemen, maar onder meer de WTA eiste garanties en ging over tot een boycot. Na 21 maanden is die "schorsing" nu afgelopen. "Over Peng Shuai heb ik zelf geen nieuws", zegt Minnen nog vanuit China. "Er wordt niets over verteld. Veel applicaties zoals Instagram en Whatsapp worden hier geblokkeerd."

We kennen niet alle feiten en dan is het moeilijk om te oordelen wat er is gebeurd. We hebben meermaals info gevraagd aan de WTA en zij zeggen dat alles oké is met haar. Ik hoop dat het echt zo is. Greet Minnen vanuit China over Peng Shuai

Niet iedereen ging akkoord met de bocht van de WTA. Alizé Cornet stuurde haar kat. "Ik blijf trouw aan mijn overtuigingen", schreef de Française op haar sociale media. Minnen: "Dat is haar keuze en die moeten we respecteren. Het is zo onduidelijk wat er is gebeurd, nog altijd. Hopelijk wordt dat uitgeklaard, maar dat zijn nu eenmaal zaken waarvoor ik niet zal thuisblijven." "Voor mij was het interessant om naar hier te komen en dan moet ik eigenlijk een beetje aan mezelf denken." "We kennen niet alle feiten en dan is het moeilijk om te oordelen over wat er is gebeurd. We hebben meermaals info gevraagd aan de WTA en zij zeggen dat alles oké is met haar. Ik hoop dat het echt zo is."

Waarom keert de WTA nu op de stappen terug? Professor sporteconomie Wim Lagae (KU Leuven) ziet vooral "economische beweegredenen". "In de Aziatische expansie van het wereldmerk WTA is China heel belangrijk", duidt hij. "Voor corona was ginds veel prijzengeld, de infrastructuur is er aanwezig en er zijn ook veel populaire Chinese speelsters." "Tennis heeft in China rugwind. Na de strenge covidrichtlijnen zijn tennis en andere sportevenementen er ook weer welkom."

Je kan het dossier rond Peng Shuai ook weer laten leven door aanwezig te zijn. Het gaat nu weer over de tongen. Het is een andere strategie, maar het gaat hand in hand met zuiver economische redenen. professor Wim Lagae

Maar voor de WTA is China dus financieel te interessant om nog langer te negeren? "Ze hebben ook ontdekt dat de boycot rond Peng Shuai niet tot een transparant onderzoek van de Chinese overheid heeft geleid. Het hielp het dossier niet echt vooruit." "Voor de WTA zijn het prijzengeld, de sponsoring en de tv-rechten in China een te belangrijke markt, zeker in deze herfstperiode. Dat geldt ook voor de speelsters. Zij schoten zichzelf financieel in de voet." "De boycot was ook misschien een beetje pragmatisch omdat er toen nog strengere covidmaatregelen van kracht waren. En voor Peng Shuai heeft het weinig opgeleverd. Het heeft geen zoden aan de dijk gebracht." "Men gooit het nu over een andere boeg en zo komt anderzijds het dossier weer in de aandacht." "Je kan het dossier ook weer laten leven door aanwezig te zijn. Het gaat nu weer over de tongen. Het is een andere strategie, maar het gaat hand in hand met zuiver economische redenen."