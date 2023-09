Greet Minnen spartelt nog even tegen, maar buigt het hoofd voor Daria Kasatkina

Greet Minnen tenniste na haar 2 zeges op een wolk in New York, maar Daria Kasatkina rook bloed in hun match in de derde ronde.

De Russin liet op haar eigen opslag geen enkele steek vallen en zette Minnen onder druk.

Onze landgenote kon enkele breakkansen neutraliseren, maar bij 4-3 brak de dijk. Kasatkina zette de 6-3 overtuigend op het scorebord.

In de tweede set stond Minnen na 2 breaks 5-1 in het krijt, maar met de rug tegen de muur liet ze zich niet kisten.

Ze werkte als echte vechtjas 3 matchballen weg en forceerde tussendoor nog een break, maar na anderhalf uur viel het verdict bij 6-3 en 6-4.

Qualifier Minnen evenaarde met haar plaats in de derde ronde haar beste resultaat op Flushing Meadows. Twee jaar geleden haalde ze ook al eens de laatste 32 in New York.