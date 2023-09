Ex-Daviscup-toppers Bemelmans en Van Garsse doen oproep: "Met format back to the roots"

Dit weekend wil België tegen Oezbekistan zijn plek in Wereldgroep I van de Daviscup heroveren. Binnenkort wordt er beslist over het nieuwe format van de toekomst van de oudste landencompetitie ter wereld. In de podcast Dubbelspel van Tennis Vlaanderen gaven ex-Daviscup-spelers Christophe Van Garsse (49) en Ruben Bemelmans (35) duidelijk hun voorkeur: "Weer zoals vroeger."

Toen Kosmos Tennis, de investeringsmaatschappij van ex-Barcelona-speler Gerard Piqué, in 2018 de Daviscup voor 3 miljard euro voor 25 jaar verwierf, veranderde de formule van de competitie die in 1900 het levenslicht zag drastisch.



Geen best-of-5-sets meer, 2 dagen in plaats van 3, minder thuis- en uitmatchen, de Finals op meerdere plaatsen. De charme verdween, toppers haakten af, net als het publiek. Begin dit jaar kwam het tot een breuk tussen Kosmos en de Internationale Tennisfederatie (ITF), omdat Piqué en co. hun investering van 40 miljoen euro per jaar niet konden waarmaken.



Wat nu? Bemelmans: "Ik denk dat de ITF heeft ingezien dat het niet werkt volgens het format van Kosmos. Zo kwam er in Hamburg maar een schamele 100 man kijken voor een Wereldgroep-ontmoeting. In de periode toen wij speelden, werd er thuis en uit gespeeld en zaten de zalen vol."



"Dat was telkens ambiance tot en met, nu is dat helemaal verdwenen. Ik denk dat Piqué onderschat heeft dat de tenniswereld niet hetzelfde is als de voetbalwereld."



"Ik hoop dat de ITF heeft ingezien, dat het oude systeem echt wel de max was."

Dewulf: "Halve finales en finale misschien op 1 locatie"

Ex-prof Filip Dewulf maakt als kanttekening dat de toppers voor 2018 ook vaak hun kat stuurden. Ze wonnen 1 keer en dan was het goed geweest. "En als België een DC-ontmoeting organiseert tegen geen topland, halen ze daar geen winst uit. Ze hebben daar iets proberen op te vinden, maar dat is nog niet gevonden."



Bemelmans: "Er moet zeker nog aan gesleuteld worden. Je moet mee met de tijd. Maar ik denk dat iedereen ermee akkoord gaat dat het uit- en thuissysteem behouden moet worden."



Terwijl België voor zijn lot in de Wereldgroep speelt, zijn er tegelijkertijd 4 groepen van 4 landen, waarvan de top 2 naar de Finals met 8 landen mag. In het huidige systeem kom je aan 3 speelweekends per seizoen, vroeger had je er 4.



Van Garsse, die eind jaren 90 België naar de halve finale bracht door onder meer Roger Federer te kloppen, is voorstander van 4. "Pique en de zijnen binnenhalen was de slechtste beslissing ooit. Dat is nu ook bewezen. Ik kan alleen maar hopen dat we nu teruggaan naar de roots."

Voor Dewulf mag de halve finale en de finale op 1 locatie. "Ik denk dat de supporters zich daar wel in kunnen vinden." De locatie zou dan een van de 4 halvefinalisten zijn.

Het panel gemend door tenniscommentator Dirk Gerlo wil ook matchen weer naar 3 gewonnen sets laten spelen. "De finale vorig jaar tussen Canada en Australië was 2 keer 2 sets en afgelopen."



Van Garsse: "Het draagt bij tot veel meer heroïek en drama." Dewulf: "Supporters zien 2 of 3 matchen per dag. Je bent dan – net als bij grandslamtoernooien – verzekerd van op zijn minst 3 uur tennis. Daar betalen ze toch voor."



"Het tennis probeert mee te gaan met zijn tijd en daar hoort supportersbeleving bij. Als er één competitie is, waarbij je als supporter all the way kan gaan, is het de Daviscup."



Bemelmans komt nog met een laatste voorstel: "Om de toppers te blijven aansporen, moet je er een groot aantal ATP-punten tegenaan gooien. Het hoeft niet evenveel te zijn als voor een grandslamtitel, maar toch veel. En dan zullen ze blijven komen."