Spelers gaan gebukt onder extreme hitte op US Open: "Er gaan nog doden vallen, je zal het zien"

De hitte op de US Open eist zijn tol. Zo ook in de partij tussen Daniil Medvedev en Andrej Roebjlov.

IJszakken, voorovergebogen spelers die later neerploffen op hun stoel en zelfs een toeschouwer die onwel werd.

Tijd voor regelwijzigingen?

Sinds zondag tikt de temperatuur in en rond New York steevast de grens van de 30 graden (of hoger) aan. Ook de komende dagen zullen de spelers zweten.

Dat zet Medvedev aan om na te denken over regelwijzigingen in extreme omstandigheden. Althans, wanneer zijn hoofd afgekoeld is.

"Meteen na de wedstrijd was ik blij met de zege, maar ik kon me niet uitdrukken. Ik wilde gewoon ergens gaan zitten en even denken over mijn leven", lacht de Rus.

"Het is wel echt gevaarlijk", gaat hij verder op de persconferentie. "De vraag is: hoe ver kunnen we nog gaan?"