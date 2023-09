Titelverdediger Carlos Alcaraz blijft op koers voor 2e US Open-succes op een rij

In een alweer broeierig heet New York - gevoelstemperatuur 37 graden - werd al snel duidelijk dat Alexander Zverev fysiek niet opgewassen was tegen Carlos Alcaraz.

Zverev speelde 2 dagen geleden nog de langste wedstrijd van het toernooi. In de 1/8e finales tegen Jannik Sinner stond de Duitser bijna 5 uur op de baan in een vijfsetter. Die slopende wedstrijd was nog niet verteerd, de loden hitte deed er geen goed aan.

Toch had Zverev ook zijn kansjes tegen titelverdediger Alcaraz, maar de Spanjaard stond er telkens op de belangrijke momenten. Zowel in set 1 als in set 3 poetste hij de breakkansen van de Duitser weg.

Alcaraz was dus foutloos op zijn eigen service en verzilverde in tegenstelling tot Zverev wél zijn breakpunten. De nummer 1 van de wereld had vervolgens ook aan één matchbal genoeg om de klus af te maken.

Zo blijft de nog altijd maar 20-jarige Alcaraz dus op koers om zichzelf op te volgen als winnaar van de US Open. In de halve finales neemt hij het op tegen Daniil Medvedev. De Rus versloeg in zijn kwartfinale zijn landgenoot Andrej Roebljov.