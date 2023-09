Daniil Medvedev wint gevecht tegen hitte en landgenoot Roebljov op weg naar halve finales

"Hij is een van mijn beste vrienden", zei Daniil Medvedev over Andrej Roebljov aan de vooravond van hun match.



Die woorden zullen nog in zijn achterhoofd gezeten hebben toen hij in het begin van de set het ene cadeautje na het andere uitdeelde aan Roebljov. Het duurde 11 punten voor Medvedev voor het eerst kon scoren.



Maar hierna was de trein wel vertrokken. Medvedev draaide de 0-3-achterstand nog om in winst en deed hetzelfde (toen een 1-3-achterstand) nog eens dunnetjes over in set 2.



Terwijl het kwik boven New York de 35 graden aantikte, werd het gevecht onder landgenoten er ook steeds meer eentje met de hitte. Koelzakken tussen de games door moesten voor verkoeling zorgen.



Het tastte de strijdlust op de baan zelf niet aan. Roebljov gaf zich in de 3e set niet gewonnen, kwam andermaal een break op voorsprong, maar gooide die voor de 3e keer weg. 4 matchpunten kon hij nog wegwerken, het 5e was er te veel aan.