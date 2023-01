Davis Cup stopt na 5 jaar de samenwerking met Kosmos van Gerard Piqué

"De ITF onderhandelde in 2018 een sterke deal voor het tennis uit. De samenwerking met Kosmos heeft gezorgd voor meer deelnemende landen, meer prijzengeld en meer interesse voor de Davis Cup", scheef de Internationale Tennisfederatie in een verklaring.



"We focussen ons nu op de toekomstige groei van de grootste jaarlijkse landencompetitie in de sport."



De zogenoemde Wereldbeker van het tennis onderging sinds de toetreding van de investeringsmaatschappij van Piqué een aantal grote veranderingen. Zo wordt de finale met meerdere landen op één plaats gespeeld en zijn er aanzienlijk minder thuis- en uitwedstrijden.



Bovendien werd afgestapt van het best-of-five-format en duren de ontmoetingen nu maar twee in plaats van drie dagen.



De veranderingen leidden tot veel kritiek. Onder anderen spelers beweerden dat de charme steeds meer aan het verdwijnen was door het nieuwe format. De topspelers sloegen het toernooi met regelmaat over, met dalende bezoekersaantallen tot gevolg.



De editie van dit jaar wordt als gepland gehouden. Het eindtoernooi, de Final 8, wordt in november in Malaga gespeeld. België sneuvelde vorig jaar in de groepsfase. Canada won het toernooi.