De Daviscup kwijnt verder weg: "De ziel van dit verhaal behouden is niet gelukt"

Wie tegenwoordig spreekt over Daviscup 2.0, heeft het eigenlijk ook niet meer bij het juiste eind. Intussen moet dit al update 3.0 of zelfs 4.0 zijn.

"Stappen achteruit in plaats van vooruit gezet"

"We zijn nu enkele jaren na de grote hervorming en elk jaar zijn er aanpassingen en bijsturingen gebeurd die nodig waren om het beter te maken, maar als je kijkt naar waar we vandaag staan, dan kun je niet zeggen dat het gelukt is."

De Daviscup was voor de vele hervormingen een garantie op volle tribunes met vaderlandsliefde, maar in Hamburg - waar ons land deze week speelt - is daar niets van te merken.

Er moesten veranderingen komen, financieel en professioneel. Dat was de insteek en daar kon ik in volgen, maar je moet de ziel van het verhaal behouden en dat is niet gelukt.

Wie heeft dan boter op het hoofd voor deze miskleun? "Ik doe niet mee aan het aanwijzen van een schuldige en ik zal ook niet zeggen dat vroeger alles beter was."

"Er moesten veranderingen komen, financieel en professioneel. Dat was de insteek en daar kon ik in volgen, maar je moet de ziel van het verhaal behouden en dat is niet gelukt."

Investeringsbedrijf Kosmos, in handen van Gerard Piqué, was de grote bezieler van de facelift.

"Het is duidelijk dat er op vlak van ziel, beleving en fans grote stappen achteruit in plaats van vooruit gezet zijn."

"Als je er op korte termijn voor wil zorgen dat dit mooie product krijgt wat het verdient, dan moet je drastische veranderingen doorvoeren in de goeie richting. Het is stilaan alarmfase 1."

"Als we nog een product willen behouden, dan moet er gereageerd worden. Hoe krijgen we weer volle zalen met een unieke ambiance? Ik kan me niet inbeelden dat de Internationale Tennisfederatie daar blind voor is."