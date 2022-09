Opsteker voor Daviscup-Belgen: Duitse topper Alexander Zverev haakt geblesseerd af

De Duitse mannen nemen het deze week in Hamburg op tegen Frankrijk, België en Australië. Zverev zou er zijn wederoptreden maken nadat hij in de halve finales van Roland Garros zijn ligamenten scheurde in het duel tegen Rafael Nadal.

De 25-jarige olympische kampioen zal voor eigen volk toch niet kunnen spelen, er is namelijk botoedeem (vochtopstapeling) vastgesteld in zijn voet. Het risico op breuken bestaat, mocht hij in actie komen. "Dan zouden er veel en langdurige problemen voor mijn carrière opduiken", zegt Zverev.

Zverev is al de tweede toptennisser die de Belgen niet zullen tegenkomen in Hamburg. Eerder haakte ook Nick Kyrgios af bij Australië. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de Daviscup-eindzege.