Dan toch geen US Open voor Alexander Zverev: Duitser raakt niet op tijd fit

Zverev moest begin juni geopereerd worden nadat hij in zijn halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal drie ligamenten in zijn enkel had gescheurd. Sindsdien woelde er een "welles-nietes"-spelletje over zijn al dan niet deelname aan de US Open.

Het hoge woord is eruit: Neen.

's Werelds nummer twee van de wereld raakt niet tijdig hersteld voor het toernooi dat volgende week van start gaat.

Inmiddels heeft Zverev de trainingen weer hervat, maar vorige week plaatste de runner-up van 2020 al vraagtekens bij zijn deelname aan het laatste Grand Slam van het seizoen.

"Als het een normaal toernooi was, waarin naar twee winnende sets gespeeld wordt, zou ik er misschien wel klaar voor zijn. Maar terugkeren in een toernooi waarin vijfsetters gespeeld worden, wordt lastig", zei hij toen.

Die vraagtekens werden vandaag definitief vervangen door een punt.

Wel wil de olympische kampioen absoluut klaar zijn voor de Davis Cup Finals, waarin Duitsland midden september in Zverevs geboortestad Hamburg onder meer België (16 september) partij geeft.