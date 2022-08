Alexander Zverev maakt wereldkundig dat hij diabetes heeft en wil met stichting rolmodel zijn

Door foto's en filmpjes op sociale media waren er al langer geruchten dat Alexander Zverev diabetes had. Op sociale media was hij al te zien met een typische insulinespuit. Zverev ging nooit in op die geruchten. Tot nu.

"Nu ik wat ouder ben en een aantal successen heb kunnen boeken, voel ik me comfortabel genoeg om met dit nieuws naar buiten te treden", zegt de nummer 2 van de wereld. Hij wil optreden als rolmodel voor anderen die de ziekte hebben, met de focus op kinderen.

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam weinig of geen insuline aanmaakt. Bij het type 1, zoals bij Zverev, moeten patiënten levenslang insuline injecteren.



Een actieve levensstijl en de juiste preventiemaatregelen kunnen voorkomen dat meer kinderen diabetes krijgen. Daarom richt de Alexander Zverev een stichting op, die onder meer geneesmiddelen wil aankopen om te verdelen onder diabetespatiënten.