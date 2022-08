US Open is een vraagteken, maar Alexander Zverev wil Daviscup (tegen België) niet missen

In de groepsfase van de Daviscup Finals mag Duitsland voor eigen publiek aantreden in Hamburg en dat is de geboortestad van Alexander Zverev. Tegenstanders zijn Frankrijk (14 september), België (16 september) en Australië (18 september). De top twee plaatst zich voor de knock-outfase in het Spaanse Malaga (22-27 november).

Zverev moest onder het mes nadat hij in zijn halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal drie ligamenten in zijn enkel had gescheurd. "Maar nu ben ik al hard aan het trainen voor de Daviscup. Ik ben zelf verbaasd hoe snel het herstel gegaan is."

"De Daviscup moet voor mij en mijn teamgenoten een hoogtepunt dit seizoen worden. We willen de groep winnen. Natuurlijk staan we tegenover sterke tegenstanders, maar wij hebben ook een sterk team. Er is geen reden om te twijfelen dat ik er niet bij zal zijn."

De US Open halen wordt moeilijk. "Als het een normaal toernooi was geweest, waarin naar twee winnende sets gespeeld wordt, zou ik er misschien wel klaar voor zijn. Maar terugkeren in een toernooi waarin vijfsetters gespeeld worden, wordt lastig."