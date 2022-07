Niet-gevaccineerde Novak Djokovic staat toch op deelnemerslijst US Open, net als Serena Williams

Nadat Williams een jaar niet had gespeeld vanwege blessures, vierde de voormalige nummer 1 van de wereld vorige maand haar rentree op Wimbledon. Ze verloor er in de eerste ronde van de Française Harmony Tan.

De 40-jarige Williams, die haar eerste van zes US Open-titels behaalde in 1999, won in haar carrière 23 keer een grandslamtoernooi. Met 24 stuks staat het record op naam van de Australische Margaret Court. Williams won haar laatste grandslamtoernooi in 2017, ze was toen de beste op de Australian Open.

"In overeenstemming met de grandslamregels worden alle in aanmerking komende spelers 42 dagen voor de eerste maandag van het toernooi automatisch opgenomen op de inschrijvingslijst voor mannen en vrouwen op basis van hun ranking", zo meldt de Amerikaanse tennisfederatie in een persbericht.



"De US Open heeft geen vaccinregel voor spelers, maar zal het standpunt van de Amerikaanse regering respecteren wat betreft de toegang tot de VS voor niet-Amerikaanse burgers die niet gevaccineerd zijn."

Op de US Open keert de Russische nummer 1 van de wereld en titelverdediger Daniil Medvedev terug. Net als de andere Russische spelers kon hij dit jaar niet op Wimbledon spelen vanwege de inval van Moskou in Oekraïne. Russen zullen in New York mogen spelen, maar niet onder hun vlag.