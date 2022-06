Novak Djokovic laat zich niet vaccineren om op de US Open te mogen spelen

Het zorgde bijna voor een diplomatieke rel én met zekerheid voor heel wat liters inkt: de niet-deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open, nadat hij eerst wel down-under was gevlogen.

Nadien kon Djokovic wel deelnemen aan Roland Garros en hij zal er straks ook bij zijn op Wimbledon. Maar daar blijft het mogelijk bij voor dit jaar qua grandslamtoernooien.

In de aanloop naar Wimbledon zei Djokovic dat hij zich nog altijd niet heeft laten vaccineren tegen corona en hij dat ook niet zal doen om alsnog te mogen deelnemen aan de US Open. "Het is aan de Amerikaanse regering om een beslissing te nemen of mensen zonder vaccinatie het land binnen mogen."

Niet-gevaccineerde reizigers zijn momenteel niet welkom in de VS, maar Djokovic hoopt erop dat die regel wordt versoepeld. Het zou hem niet alleen de US Open kosten, maar ook de traditionele Noord-Amerikaanse voorbereidingstoernooien.