Na Wimbledon dreigt weer onzekerheid voor Novak Djokovic: zonder vaccin geen US Open

De volgende grote afspraak is uiteraard de US Open eind deze zomer. Daar wacht Novak Djokovic normaal gezien hetzelfde lot als begin dit jaar in Melbourne.



In Australië raakte hij het land nog wel binnen zonder vaccinatie, maar werd zijn visum afgepakt. Als niet-gevaccineerde buitenlander raak je de VS helemaal niet in. De US Open mag hij dus op zijn buik schrijven.

"Ik wil héél, héél graag naar de US Open. Maar ik ga me niet laten vaccineren", vertelde hij zondag nog eens na zijn overwinning op Wimbledon.

En zo zal de geschiedenis zich herhalen voor Djokovic, die eerder dit jaar dus ook niet welkom was in Australië. "Het heeft lang geduurd voor hij die klap verwerkt had", vertelt zijn coach Goran Ivanisevic.

Djokovic beaamt: "Heel die episode heeft me in de eerste maanden van het jaar wel parten gespeeld. Ik zat emotioneel en mentaal niet niet lekker in mijn vel."

Van de jacht op het record van Rafael Nadal, die één grandslamtitel meer telt, ligt Djokovic naar eigen zeggen niet wakker. "Ik heb geen haast. Ik ben er niet mee bezig. Ik probeer gewoon fit te blijven om zo lang mogelijk op niveau te blijven", aldus de Serviër.

Djokovic heeft na Wimbledon een break ingelast. Zonder het vooruitzicht van de US Open is het voorlopig niet duidelijk wanneer hij zal terugkeren in competitie. De enige zekerheid is dat hij niet zal zwichten voor de coronaprik. Dat hem dat nu ook de US Open zal kosten, neemt Djokovic erbij.