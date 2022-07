Novak Djokovic verlengt titel op Wimbledon en nadert met 7 zeges op record Roger Federer

De tennisfans verwachten spektakel van de finale en kregen dat ook. In de eerste set had Novak Djokovic geen verhaal tegen de verschroeiende opslagen van Nick Kyrgios. De Australiër domineerde en rijfde de eerste set binnen met 4-6.

Maar een achterstand had Djokovic niet uit evenwicht gebracht in de kwartfinales en de halve finales en dus ook niet in de finale. De Serviër begon de intenties van Kyrgios steeds beter te lezen en kroop langzaam ook onder de huid van de Australiër.

De pokerface van Kyrgios maakte plaats voor een occasionele brul richting zijn entourage en even later leek hij volledig de controle te verliezen. Aan de overkant bleef Djokovic wel geconcentreerd en won hij de volgende sets met 6-3 en 6-4.

Kyrgios krikte daarna zijn niveau weer op, maar in de tiebreak van de vierde set had hij weer een dipje. Djokovic toonde geen genade en profiteerde optimaal van de slordigheden van Kyrgios. Het derde kampioenschapspunt was het goede voor Djokovic, die sinds 2017 niet meer verloor op Wimbledon. Goed voor 28 zeges en 4 titels: 2018, 2019, 2021 en 2022.