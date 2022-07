Kyrgios en Djokovic schitteren ook achteraf: "Nog meer honger nu? Absoluut niet, ik wil vakantie"

Kyrgios: "Nog meer honger naar finales? Absoluut niet, ik ben zo moe"

Met Nick Kyrgios kreeg het publiek vandaag ongetwijfeld waar voor zijn geld in de Wimbledon-finale. De Australiër pakte set 1 met heerlijk tennis, maar ging nadien ook aan het mopperen toen Djokovic de bovenhand nam. Ook na afloop van de wedstrijd ontgoochelde de nummer 40 van de wereld niet tijdens zijn interview. "Ik vind zelf dat ik goed heb gespeeld, maar eerst en vooral wil ik Djokovic feliciteren met zijn overwinning. Hij heeft hier al zoveel keer gewonnen dat ik de tel ben kwijt geraakt", stak Kyrgios van wal. “Ik wil ook de ballenjongens bedanken om mijn gedrag te blijven accepteren, want ik weet dat we een beetje een vreemde relatie hebben", excuseerde de verliezend finalist zich voor het gemekker dat hij wel eens meeneemt op het veld. "Maar het zijn een geweldig aantal weken geweest voor mij, daarom wil ik ook het publiek bedanken. Of ik nu nog meer honger heb om Grand Slam-finales te spelen? Absoluut niet, ik ben zo moe nu. Ik heb echt vakantie nodig", sloot hij met een komische noot af.

Djokovic: "Het is nu officieel een bromance"

Djokovic triomfeerde dus al voor een 7e keer op Wimbledon, maar had achteraf ook mooie woorden voor zijn tegenstander. “Nick, je zal zeker terugkomen. Niet alleen hier in de finale, maar gewoon in het algemeen. Vandaag heb je getoond dat je een van de beste spelers bent in de wereld."



"Ik heb veel respect voor jou. Je bent een fantatische atleet, met veel talent en nu beginnen de puzzelstukjes in elkaar te vallen voor jou. Ik ben zeker dat er nog veel moois aankomt in de toekomst", was Djokovic lovend.

"Ik moet toegeven, ik dacht niet dat ik zoveel mooie dingen over jou zou zeggen gezien ons verleden", verwees Djokovic naar de vele akkefietjes die beide heren vroeger al hadden.



"Maar, het is nu officieel een bromance. Hopelijk is dit de start van een mooie relatie tussen ons."



Afsluiten deed Djokovic met complimentjes voor Wimbledon zelf. "Het is altijd het meest speciale toernooi geweest voor mij. Dit toernooi heeft me gemotiveerd om tennis te spelen."



"In 1992 zag ik op tv Pete Sampras hier winnen en vroeg ik mijn ouders om me een racket te kopen. Sinds die dag heb ik altijd gedroomd om hier te kunnen spelen en te winnen. Elke keer wordt het specialer wanneer ik win, dus ik ben heel dankbaar om hier opnieuw met de trofee te staan", eindigde de Serviër.