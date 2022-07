In het hoofd van Nick Kyrgios: de misbegrepen bad boy met een donker verleden

Het was de persconferentie na zijn eersterondematch. Zonder een blik op de aanwezige journalisten te werpen gooit Nick Kyrgios zich met een schoteltje sushi achter de microfoon. Met een volle mond beantwoordt de Australiër nonchalant de vragen. Dan ook nog eens volledig in het zwart gekleed op het traditioneel “witte” Wimbledon.

Kijk eens aan. De meesterprovocateur staat straks zowaar in de finale van Wimbledon.

Alleen: de Australiër implodeert niet tegen haalbare kaarten als Krajinovic, Nakashima en Garin. Bovendien komt hij als winnaar uit een ordinair straatgevecht met schaduwfavoriet Tsitsipas. En in de halve finale schenkt de geblesseerde Nadal hem een forfaitzege.

Zijn extreme optreden verdeelt het champagnepubliek in Londen. De traditionele (oudere) fans spuwen hem uit, maar voor de nieuwe generatie is hij een niet te missen attractie.

Dat bleek al in de voorafgaande partij tegen Paul Jubb. Kyrgios voert zijn eigen show op en gaat in de clinch met alle mogelijke figuranten. Uithalen naar de umpire en lijnrechters, spuwen naar een fan en “trash talk” richting de tegenstander.

Van rijzende naar vallende ster

Acht jaar geleden leek Kyrgios voorbestemd om een handvol grandslamtoernooien te winnen.

Bij zijn eerste deelname aan Wimbledon - hij was toen amper 19 - legt het tienerfenomeen een droomparcours af. Van verdeeldheid over zijn houding is er op dat moment nog geen sprake.

Kyrgios gaat over de tongen door zijn onhoudbare service, moderne forehand en fabelachtige trick shots - de lefgozer is niet vies van een bal tussen de benen of onderhandse opslag.

In de vierde ronde klopt hij zelfs Rafael Nadal met onbevreesd tennis. De debutant sneuvelt in de kwartfinale, maar zijn naam is gemaakt.