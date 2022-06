Nick Kyrgios zet Wimbledon op stelten met rondje ruziemaken: “Jij bent een verrader zonder fans”

Eén service toonde al snel aan dat Nick Kyrgios er zin in had. Het nummer 40 van de wereld pakte op het einde van het zesde spelletje uit met een onderhandse service… tussen de benen.

Toch was het vooral met zijn grote mond dat Kyrgios gans Wimbledon door elkaar schudde. Het liep niet vlot tegen thuisspeler Paul Jubb (nummer 219 van de wereld) en dat zullen er velen geweten hebben.

Waar moeten we beginnen?

Al na 12 minuten knalde de Australiër een bal uit het stadion na een gemiste forehand.

Een vrouwelijke lijnrechter was het eerstvolgende slachtoffer, nadat ze aan de hoofdref de suggestie gedaan had om te checken of een bal binnen was. “Je bent een verrader zonder fans”, sneerde Kyrgios. “Is er vandaag een persoon gekomen om jou te zien?"

En toen een supporter opzichtig applaudisseerde bij een fout van Kyrgios ging de bad boy opnieuw door het lint. “Ik ga toch ook niet naar hun 9-to-5-job in de supermarkt om in hun gezicht te klappen als ze iets verkeerd doen? Stel je voor.. “Boooo, dat mag je niet scannen!””