Van "bonehead" naar bromance: Kyrgios en Djokovic lijken plots twee handen op een buik

Veel indruk maakte het niet bij Kyrgios. "Djokovic wil zo graag Federer zijn, hij is geobsedeerd met het krijgen van erkenning", vuurde de Australiër terug.

De reactie van Djokovic bleef niet lang uit. Hij maakte snel duidelijk dat hij "geen respect" had voor de Australiër naast het veld.

Nick Kyrgios is een van de weinige spelers op het ATP-circuit die met positieve cijfers kan pronken tegenover Novak Djokovic. De Australiër won in 2017 zijn beide matchen tegen de 20-voudige grandslamwinnaar: 2-0. Hij verloor zelfs nog geen set tegen de Serviër.

Djokovic wil zo graag Federer zijn, hij is geobsedeerd met het krijgen van erkenning.

Het is duidelijk: Kyrgios en Djokovic konden niet echt door één deur. Groot was dan ook de verbazing toen uitgerekend Kyrgios in de bres sprong voor Djokovic tijdens de Australian Open-hetze begin dit jaar.

Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen covid-19, mocht Melbourne niet binnen voor het eerste grandslamtoernooi van 2022. Kyrgios kwam met een steunbetuiging.



“Hoe wij nu omgaan met de hele situatie rond Djokovic is gewoon fout, heel erg fout", zei Kyrgios. "Uiteindelijk is onze grote kampioen ook maar een mens en dient hij goed behandeld te worden.”

Het begin van een onverwachte bromance.