Kyrgios klopt Tsitsipas na straatgevecht op rand van sportiviteit: "Bro, ben je dom?"

Een duidelijk gefrustreerde Nick Kyrgios is niet blij dat een lijnrechter verhaal gaat doen bij de umpire vlak voor zijn opslag. Tsitsipas laat het niet aan zijn hart komen en sleept in set 1 een tiebreak uit de brand. Die wint de Griek ook, ondanks opzettelijke aarzelingen in het spel van de Australiër.

"Je moet enkel je lijn in het oog te houden."

Flirt met het randje van de sportiviteit

De Australische bad boy zijn bloed kookt, maar dat brengt "het beste" in hem naar boven. Zowel met het racket, als mentaal. Met voortdurend gejen kruipt Kyrgios in het hoofd van Tsitsipas. Die geeft een break uit handen en incasseert de 2e set.



Nu is het de beurt aan de Griek om ziedend over de schreef te gaan. Tsitsipas knalt uit frustratie een bal in het publiek. Hij raakt niemand en ontwijkt zo een straf. "Bro, ben je dom?", klinkt de reactie van Kyrgios, die aanklampt bij de umpire.



"Ik speel niet tot dit opgelost is. Je kan niet zomaar een bal in het publiek slaan zonder dat je ervoor gestraft wordt. Haal elke leidinggevende erbij die je vindt, ik speel niet tot hij gestraft wordt. Dat is net hetzelfde als wat er met Djokovic gebeurde."

Van respect en integriteit - 2 van de waarden die Wimbledon voorop stelt - is tussen Kyrgios en Tsitsipas voortaan geen sprake meer.