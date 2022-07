Novak Djokovic klopt Cam Norrie en speelt tegen Nick Kyrgios zijn 8e Wimbledon-finale

Cam Norrie was bezig aan een droomtoernooi in Londen. De Britse chouchou stond tegen Goffin voor het eerst in de kwartfinale van een grand slam en won die ook. Tegen toernooifavoriet Djokovic kon hij proberen om nog een extra hoofdstuk bij te schrijven aan zijn tennissprookje.

In de eerste set leek dat zowaar ook te gaan lukken. Met goed gevarieerd tennis zette Norrie een slordige Djokovic weg: 6-2. Het publiek op Wimbledon droomde al van een nieuwe stunt.

Maar met Djokovic ben je nooit of te nimmer klaar. De Serviër draaide in set twee de rollen netjes om en deed het momentum helemaal kantelen. Norrie, die bij momenten toch wat onder de indruk leek, vond geen antwoorden op het complete spel van de nummer 3 van de wereld.

Met 6-3, 6-2 en 6-4 speelde Djokovic de wedstrijd relatief eenvoudig uit. Hij staat zo voor de achtste keer in de finale op Wimbledon, van zijn vorige 7 finales verloor hij er maar eentje, in 2013 tegen Andy Murray.

Voor een zevende titel moet hij zondag wel de onvoorspelbare Nick Kyrgios, die in zijn eerste grandslamfinale staat, zien te kloppen. Aan temperament en tennisgenie zal het in de finale alvast niet ontbreken.