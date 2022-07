Opvolging verzekerd? Djokovic wil zoon helpen om in zijn voetsporen te treden

In mei won Stefan Djokovic zijn eerste toernooi, op dezelfde dag dat vader Novak zijn eerste trofee van het seizoen veroverde in Italië. Hij beschreef hun succes toen als de "sunshine double".

Hij is nog maar 7 jaar oud, maar Stefan Djokovic is alvast goed omringd om door te breken als tennisspeler. Deze week doken beelden op van de jonge Serviër die op Wimbledon balletjes sloeg met zijn vader en met diens coach en voormalig Wimbledon-kampioen Goran Ivanisevic.

Het is eerlijk gezegd nog te vroeg om te spreken over een profcarrière. Hij is nog geen 8 jaar oud.

Is de opvolging verzekerd? "Ik grijp elke gelegenheid aan om samen met hem te spelen, want hij is echt bezeten door tennis momenteel", vertelde Novak Djokovic na zijn zege tegen Tim van Rijthoven op Wimbledon.

"Hij bekijkt en analyseert alles. Ik wil hem op elke mogelijke manier steunen om een profspeler te worden... als hij dat echt wil."

"Maar het is eerlijk gezegd nog te vroeg om daarover te spreken. Hij is nog geen 8 jaar oud. Het is voor mij vooral belangrijk dat we een relatie hebben als vader en zoon en dat hij geniet van het leven."

Djokovic wil zijn zoon ook van andere sporten laten proeven. "Zeker op zijn leeftijd is het belangrijk om de stimulus te hebben van verschillende sporten en verschillende bewegingen."

Zoonlief zag zijn vader gisteren alvast de kwartfinales halen op Wimbledon. De zesvoudige winnaar op het Londense gras neemt het in de volgende ronde op tegen tiende reekshoofd Jannik Sinner.